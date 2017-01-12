〈北部〉校董夫妻捐560萬 多校1345人受惠

2017-01-12

〔記者李容萍／中壢報導〕私立啟英高中、治平高中董事長吳慶堂、王美只夫婦，從九十六年間起總於農曆年前自掏腰包，幫助多校的低收入戶學生家庭度過寒冬與春節；夫婦倆昨天再捐出五百六十萬九千元發送紅包，累計十年來總共捐出三千一百五十二萬五千元，受惠學生達八千零一十人次。

發放典禮在啟英高中禮堂舉行，許多清寒學生拿到紅包時不禁眼眶泛淚，有人還緊抱著王美只，在她的耳邊說聲謝謝，氣氛溫馨。

啟英高中校長彭昭勳表示，今年共發給一千三百四十五人，除啟英、治平兩校四百八十人及嘉義高商、新榮中學、景文高中、後壁高中、新營國小、公誠國小的二百九十名弱勢學生外，還有桃園市國中低收入戶學生二百二十七人、外縣市國中低收入戶學生一百人，每個人獲得五千元的過年紅包，另有二百四十八人獲發助學金各五百元。

吳慶堂出身寒苦 助貧生過好年

吳慶堂於會中表示，他來自一級貧戶，六歲喪父時妹妹才二歲，弟弟還沒出生，廿歲前搬家十六次，從小就接受許多人的幫助，甚至有美國人，早年政府的社福措施沒有現在完備，最能體會貧寒的艱辛，五千元雖然不多，但至少能讓清寒學生家庭能過個好年。

王美只鼓勵上進 日後回饋社會

王美只也說，貧窮也是一種教育，希望藉此儀式鼓勵貧困學生能加倍努力，不要放棄自己，不放棄就有希望，而未來若有成就，「忘了我們沒有關係，但不要忘了回饋社會，讓愛心傳承下去。」

昨天最引人關注的，是治平高中進修部電機科的李柏樟、李柏葦、李沛臻三兄妹，三年前他們的父親因心肌梗塞驟逝，家庭頓失依靠，靠著母親經營早餐車維持生計，孝順的三兄妹每天凌晨四點起床幫忙，並選擇就讀進修部。校方表示，吳慶堂夫婦獲悉後對三兄妹提供愛心便當，也資助一年級起的新生訓練、二年級的公民訓練和三年級的畢業旅行費用，三人收到過年紅包，都說要拿回家給媽媽運用。