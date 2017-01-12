〈北部〉龍潭國中將封路 替代道無著落里民怒
去年8月底 允盡速找替代道
〔記者陳昀／桃園報導〕龍潭區金龍路一百八十巷將龍潭國中校舍與活動中心一分為二的廢道爭議，市府去年八月底允諾會盡速擬定替代道路與便道，眼見龍潭國中將依原訂期程於二月一日全面封路，當地居民不滿連便道都還沒有影子，八十餘名上林里民昨天在龍潭三名市議員陪同下，前往市政府前抗議市長鄭文燦失信，如未獲解決，將發動更大規模抗爭。
市府：協調2月1日先不封
市府教育局主任秘書賴銀奎出面接受陳情書時表示，教育局會立即發函，協調校方暫緩二月一日全面封路，一週內會安排會勘，研擬出具體的替代方案。
擔任反廢道自救會長的上林里長黃金章表示，金龍路一百八十巷連接金龍路與龍華路，是百年以上既成道路，居民們多反對封路，仍退讓接受市府去年所承諾的替代便道，不料封路在即，至今仍無替代道路，讓居民們感覺受騙了。
抗爭居民高舉「官員無恥、欺壓百姓」、「市府無能、人民有難」等標語，高喊要求鄭文燦出面，但遲遲等不到市長，居民們最後要求在沒有替代方案前，不得讓校方封路，否則將發動更大規模抗爭。
龍潭選區的國民黨市議員閻中傑、徐玉樹與民進黨市議員張肇良都到場聲援抗議民眾，呼籲鄭文燦拿出魄力解決。議員們表示，學校希望串聯校區的立場無可厚非，但絕對不能忽視居民的通行權益，這件紛爭吵鬧多時仍懸而未決，已經撕裂地方情感，讓學生們不知道應該支持學校還是家人，必須儘速解決。
土地取得卡關 1週內會勘
教育局指出，原已選定緊鄰龍潭國中西側圍牆旁的空地設置四公尺寬的便道，校方也已完成校地退縮、架設圍籬，但因便道後段部分私有土地地主開出高於市場行情六倍價碼，導致土地取得延宕，市府仍積極協調中，一週內會安排會勘，並儘速研議替代方案。
對於居民的抗爭，龍潭國中校長陳麗捐低調表示，此案雖經內政部裁示巷道為學校用地，校方為了配合民眾通行，去年六月將封路期程延至今年二月，並逐步宣導、管制，若再次拖延，校地一分為二的問題恐怕將難以解決，希望居民多體諒。
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