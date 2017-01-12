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〈中部〉教師集體請假抗議年改 籲市長代發聲

2017-01-12

〔記者蘇孟娟／台中報導〕台中市近五百名教師十一日下午「集體請假」，集結在台中市府廣場前高呼「政府要負責」、「改革要漸進」、「年改爭議挺身而出」等口號，除譴責官版年改案漠視政府雇主責任，更籲請市長林佳龍代教師發聲。

台中市教師職業工會昨發起教師「一一一集體發聲行動」，工會理事長洪維彬指出，政府年改會所提官版方案，仍要求教師「多繳、少領、延後退」，完全卸除了政府是「雇主」過去退撫基金不足額提撥的責任，將年改的壓力轉嫁給在職教師。

洪維彬說，因近來數場年改公聽會淪為少數人鬧場舞台，才號召教師挺身而出捍衛年改話語權，顧及學生權益，選在國小週三下午沒有課、教師只需參加研習的時間，結果有近五百名教師報名挺身而出。

多名教師輪番表達官版年金改革案不合理，有已服務廿六年的四十六歲教師說，原再四年就能退休，新制須服務十四年才可望退休，高齡教師難道符合家長期待。

洪維彬說，教師原七五制退休，台中市國小幾乎罕見五十歲以上的教師，目前全市二萬名公立教師平均四十餘歲，新制下教師至少須延退五到十年，未來十年難有新血教師加入，也不利新陳代謝 。

市府教育局副局長劉火欽出面代表接受教師陳情書，教師群一度不滿層級太低，市府副秘書長郭坤明最後現身向教師群喊話，承諾會將相關訴求轉達給年金改革委員會。

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  • 台中市數百教師「集體請假」集結中市府譴責官版年金改革。（記者蘇孟娟攝）

    台中市數百教師「集體請假」集結中市府譴責官版年金改革。（記者蘇孟娟攝）

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