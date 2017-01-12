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〈中部〉天津、一中商圈年貨大街 接續登場

2017-01-12

〔記者張菁雅／台中報導〕天津路商圈、一中街商圈相繼舉辦年貨大街，分別於十三日、廿三日登場，為了刺激買氣，兩個商圈不約而同推出消費滿額抽獎活動，且大獎都是電動機車，迎合年輕人喜好，一中街商圈只要消費一百元就能抽獎，天津路商圈則需消費三百元。

天津路13日起封街 擺出250攤

天津路年貨大街十三日起展開為期十五天的活動，除了商圈會員店家外，另封街擺出二百五十個攤位，提供各式年貨、美食、流行服飾，今年不但首度加入文創攤位，往年抽獎活動僅限於會員店家消費，今年在攤位消費滿三百元，也可獲得摸彩券，獎項包括電動機車、iPhone 7、清潔機器人及購衣券。開幕當天下午二時卅分，民眾捐贈十張統一發票，可獲樂透紅包，內有一百元至一千元不等的購衣券。

一中街23日開幕 送發財金蛋

「一中吉雞新年市集」則自廿三日起至二月五日，跨越春節檔期，民眾拿到紅包後可好好血拚。該市集主打美食、休閒、美妝、3C產品等，在會員店家消費滿一百元即可抽獎，獎品有電動機車、iPhone 7、自拍神器等。廿六日下午開幕儀式上將發送二○一七顆發財金蛋，內含十元硬幣、抽獎券，讓民眾討個好彩頭；廿三日至二月三日還有八場排隊美食限時促銷，雞排只要十元，共限量八百份。一中街商圈管委會主委陳信志估計，一中吉雞新年市集可吸引卅萬人潮、創造上億元商機。

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  • 天津路年貨大街將送出三輛電動機車。（記者張菁雅攝）

    天津路年貨大街將送出三輛電動機車。（記者張菁雅攝）

  • 一中吉雞新年市集消費抽獎活動，將送出電動機車、二○一七顆金蛋。（記者張菁雅攝） ↑天

    一中吉雞新年市集消費抽獎活動，將送出電動機車、二○一七顆金蛋。（記者張菁雅攝） ↑天

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