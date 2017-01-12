〈中部〉誰是美食之都 卓冠廷：北南只能爭第二
2017-01-12
〔記者張菁雅／台中報導〕台北市觀傳局長簡余晏六日公開向台南市觀旅局長王時思下戰帖，嗆聲台北才是真正的美食之都，台中市新聞局長卓冠廷十一日在臉書發文表示，此事讓很多台中人感到疑惑，覺得根本無須「南北大戰」，因為台中如果參戰，台北、台南恐怕只能爭第二！
公益路、逢甲夜市、市場…都是美食天堂
卓冠廷說，台北向台南下戰帖，「喊聲」台北才是美食之都，結果台中的公益路美食大道笑了、逢甲夜市笑了、豐原廟東夜市笑了、忠孝夜市笑了，還有第二市場、第五市場、建國市場全都笑了，因為台中才是真正的美食天堂。他也提到，「南北吃飽，台中吃巧」，台中的飲食與糕餅文化，累積了百年歷史內涵，最能顯示飲食文化的精巧。
卓冠廷邀北南2嗆聲局長 到台中吃個夠
卓冠廷喊出「豐富美食匯集在台中，『美食之都』誰與爭鋒？」並邀請簡余晏與王時思到台中，他將與台中市府觀旅局長陳盛山、經發局長呂曜志，用台中美食熱情款待。
此文一出，引來大量留言，有網友說「我一直都覺得台中是美食之都！住台中真好呀！」也有網友要求市府趕緊出版「美食地圖」，還有人開始在網路上分享台中美食，讓其他網友大聲喊「餓了」。
卓冠廷同時在臉書圖文並茂地介紹多道台中美食，包括忠孝夜市的香酥臭豆腐、老牌麵線糊，令人唇齒留香；清水排骨酥麵堅持以上等軟排醃過後酥炸，再清蒸四小時慢燉保溫，傳香卅五年。他還提到，第五市場有大麵炒、肉包與肉粥等古早味小吃；中區第二市場則有知名的肉圓、滷肉飯、紅茶、蘿蔔糕等；還有「蔴芛湯」，不僅季節限定，更是中部限定。
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