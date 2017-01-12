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〈中部〉鐘靈裁併校舍活化 埔里公所願價購

2017-01-12

〔記者佟振國／南投報導〕南投縣埔里鎮桃源國小鐘靈分班已正式裁併，當地成功社區希望使用閒置校區及校舍，但產權分屬鎮公所與縣政府，衍生事權無法統一爭議，居民憂心活化計畫受阻，數度陳情。縣府教育處昨與公所協調，公所初步同意循價購管道取得地上物，後續再與社區協調活化事宜。

埔里鎮成功里鐘靈分班去年八月正式裁併走入歷史，佔地二千多坪的校區及校舍多方爭取使用，成功社區發展協會爭取國立暨南大學及新故鄉文教基金會協助認養，以發展自然農業、推動環境生態教育、復振客家文化為主軸。

鐘靈分班校地屬公所，地上物屬縣府，事權無法統一，上月鎮代會召開臨時會，嚴格監督鎮有地經營管理，須審慎處理活化案，社區居民憂心學校活化計畫受阻，多次向縣府陳情。

縣府教育處副處長王淑玲昨赴公所與鎮長周義雄協調，雙方均同意活化案須在事權統一下推動，公所並循價購管道取得地上物，再與社區協調後續規劃利用。

受少子化衝擊，近十多年來，南投縣已有逾十所國小或分班裁併廢校，包括魚池光明、中寮和興及廣英、信義神木、水里玉峰、竹山文田等校已完成活化，信義自強、忠信也計劃由公所代管，埔里鐘靈及水里車埕則待努力，至於水里興隆及仁愛梅林則因土地及建築問題無法克服，未能進行活化利用。

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  • 埔里鐘靈分班校區廣達二千餘坪，連同校舍建築，社區積極爭取活化利用。（記者佟振國攝）

    埔里鐘靈分班校區廣達二千餘坪，連同校舍建築，社區積極爭取活化利用。（記者佟振國攝）

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