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〈中部〉高麗菜一顆10元 埔鹽農14日開放採收

2017-01-12

〔記者陳冠備／埔鹽報導〕快來採高麗菜喔！彰化縣埔鹽鄉農民陳文陵，種植兩分地的高麗菜，正值飽滿採收期，面臨市場銷售狀況，高麗菜每公斤只剩六元，考量包裝加運費恐會血本無歸，決定開放菜田讓民眾採收，且每顆只要十元。陳文陵表示，今年暖冬，高麗菜又大又飽滿，每顆估計超過兩公斤，真的很超值，要搶要快。

陳文陵說，目前種兩分地高麗菜約五千多顆，預計本週六全面採收，考量裝菜紙箱，二手的每只就要十二元，加上運費等開銷，根本不足打平三萬元的用料成本費，決定本週六早上開放菜田，不分大小，一顆十元，讓民眾現採最新鮮的高麗菜回家。

陳文陵也說，現在的氣候最適合高麗菜生長，種出來的高麗菜最好吃，田裡現採高麗菜豐沛多汁最新鮮，歡迎民眾攜家帶眷來體驗採收樂趣，地點在埔鹽鄉埔打路打廉白鷺生態池對面。

另外，年關將近，農糧署也將致贈一萬九千多顆高麗菜給全國弱勢團體，為年夜菜加菜，由嘉里大榮物流業者免費宅配至全國四○六個福利機構，預計有三萬五千多人受惠。

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  • 彰化縣埔鹽鄉農民陳文陵表示，氣候冷熱溫差大，現在吃高麗菜品質最鮮美。（記者陳冠備攝）

    彰化縣埔鹽鄉農民陳文陵表示，氣候冷熱溫差大，現在吃高麗菜品質最鮮美。（記者陳冠備攝）

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