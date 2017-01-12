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〈中部〉8旬嬤收偽鈔倒賠 網友買光她的菜

2017-01-12

〔記者陳鳳麗／南投報導〕草屯鎮市區八十八歲的賣菜嬤，這兩天收到千元偽鈔，還找了九五○元的真鈔、銅板給對方，對面賣咖啡的年輕人張小布，將此事PO上地方臉書社團，號召網友就近用新台幣讓賣菜嬤早點把菜賣光，PO文不到兩小時，賣菜嬤的菜真的被買光。

懊悔找對方950元 攤商貼文幫賣菜

草屯鎮這位高齡賣菜嬤，騎著電動車出門，在中山街與和平街口賣菜，前日她整理賣菜所得時，發現裡面有一張一千元的偽鈔。她很懊悔地拿給對面擺攤賣咖啡的張小布看，印象中拿千元偽鈔的是一個男生，買了五十元的菜，自己還找了九百五十元給他，賣一天的菜都賺不到那麼多。

張小布用手機拍下賣菜嬤拿到的偽鈔，以及她和蔬菜的合照，在「草屯人」地方臉書社團PO文，公布老人家被不肖人士拿偽鈔換真錢的惡劣行徑，也呼籲網友若在草屯鎮，可就近來買菜，讓賣菜嬤減少損失，早一點把菜賣光，回家休息。

張小布PO文後，網友回應熱烈，眾人痛罵拿偽鈔者沒良心，很多人探詢賣菜確切地點，結果不到二小時，菜就被買光，包括張小布和他的朋友也買了二百多元的菜，上午十時半左右，賣菜嬤就騎著電動車回家。

草屯警分局偵查隊長李偉堯，提供小販或消費者，在無機器驗證下，三個簡單辨識真鈔的方法，包括：把長、寬兩端併起來，圖案可相連、對稱；用燈光照射，可看到菊花和1000數字的浮水印；鈔票的一條銀色線，上方也有小小的1000字樣。

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  • 如何辨識真鈔？草屯警分局說，真鈔合併兩頭，圖案線可拼起來。（記者陳鳳麗攝）

    如何辨識真鈔？草屯警分局說，真鈔合併兩頭，圖案線可拼起來。（記者陳鳳麗攝）

  • 賣菜阿嬤賣光所有的菜也賺不到一千元。她說，不知哪個人心地這麼壞？ （張小步提供）

    賣菜阿嬤賣光所有的菜也賺不到一千元。她說，不知哪個人心地這麼壞？ （張小步提供）

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