〈中部〉彰市春節敬老大紅包 70歲以上每人6千元

2017-01-12

逾2萬人、1.2億餘元 均創新高

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第二十年的彰化市農曆春節敬老禮金將於本月十八日發放，全市符合滿七十歲以上發放資格的長者，首度突破二萬人，發放金額一億二千二百餘萬元也創下歷史新高。市長邱建富表示，市公所這項福利措施獨步全縣，全市每名七十歲以上長者都可領取六千元紅包，且「活的愈久、領的愈多！」

二十年前，彰化市敬老禮金剛實施時，只發放四千多萬元，到了第十三年發放總金額就超出一倍達八千多萬元，隔年更首度突破一億元。今年適逢發放第二十年，市公所統計，全市符合滿七十歲以上發放資格的長者首度突破二萬人，共有二○三五二人，比去年多出七百多人，彰化市每年平均增加數百名市民邁入七十歲大關，代表每年市公所要多支出二、三百萬元。

18日各里辦公處或指定地點發放

昨天在介壽生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，邀請王陳不碟、趙王悅、林吳腰、楊招枝、吳統妹、盧水雲等六名女士，代表彰化市長者出席，市長邱建富扮演財神為她們奉茶，祝福她們健康、長壽。

邱建富表示，市公所將於本月十八日在各里辦公處或另指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿七十歲在彰化市設籍六年以上，且戶籍未再遷出的長者，每人都可獲得六千元禮金及長壽麵線一份，讓長者們歡樂過節。