| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉彰市春節敬老大紅包 70歲以上每人6千元

2017-01-12

逾2萬人、1.2億餘元 均創新高

〔記者湯世名／彰化報導〕邁入第二十年的彰化市農曆春節敬老禮金將於本月十八日發放，全市符合滿七十歲以上發放資格的長者，首度突破二萬人，發放金額一億二千二百餘萬元也創下歷史新高。市長邱建富表示，市公所這項福利措施獨步全縣，全市每名七十歲以上長者都可領取六千元紅包，且「活的愈久、領的愈多！」

二十年前，彰化市敬老禮金剛實施時，只發放四千多萬元，到了第十三年發放總金額就超出一倍達八千多萬元，隔年更首度突破一億元。今年適逢發放第二十年，市公所統計，全市符合滿七十歲以上發放資格的長者首度突破二萬人，共有二○三五二人，比去年多出七百多人，彰化市每年平均增加數百名市民邁入七十歲大關，代表每年市公所要多支出二、三百萬元。

18日各里辦公處或指定地點發放

昨天在介壽生活藝文館舉行的春節敬老禮金記者會，邀請王陳不碟、趙王悅、林吳腰、楊招枝、吳統妹、盧水雲等六名女士，代表彰化市長者出席，市長邱建富扮演財神為她們奉茶，祝福她們健康、長壽。

邱建富表示，市公所將於本月十八日在各里辦公處或另指定地點，發放春節敬老禮金，凡年滿七十歲在彰化市設籍六年以上，且戶籍未再遷出的長者，每人都可獲得六千元禮金及長壽麵線一份，讓長者們歡樂過節。

廣告
  • 邁入第20年的彰化市農曆春節敬老禮金將於18日發放，凡年滿70歲在彰化市設籍6年以上，且戶籍未再遷出的長者，每人都可獲得6千元禮金。市公所昨日在發放前先邀6位長者出席表達祝福。（記者湯世名攝）

    邁入第20年的彰化市農曆春節敬老禮金將於18日發放，凡年滿70歲在彰化市設籍6年以上，且戶籍未再遷出的長者，每人都可獲得6千元禮金。市公所昨日在發放前先邀6位長者出席表達祝福。（記者湯世名攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 敬老 春節 紅包
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
國姓賞梅新點 金瓜山採預約制

想賞梅又怕路窄塞車？南投縣國姓鄉南港村金瓜山有一．五公頃的老梅園，本週梅花盛開，花期約還有七至十天，農民願免費開放供遊客參觀，顧及參觀品質與…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤炸魠魚排
牛肉泡菜豆腐鍋
楓糖紅酒煨水梨
挑地瓜看「面子」？
轉寄

標題：〈中部〉彰市春節敬老大紅包 70歲以上每人6千元


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月12日‧星期四‧丙申年臘月十五日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.