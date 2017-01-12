〈中部〉洪雅書房有囍 推在地幸福12味

2017-01-12

〔記者丁偉杰／嘉市報導〕嘉義市獨立書店「洪雅書房」房主余國信與插畫家女友徐佳伶，將於後天中午舉辦婚宴，小倆口集合在地文化特色禮品，推出創意與巧思的「幸福的12味」，與賓客分享結婚喜悅。

余國信說，他以洪雅書房作為文化、環境的友善平台即將邁入第十八年，這些年有許多好友一起努力，他的幸福就是大家一起累積的成果，因此，婚禮也為這些人及產品做串聯結合。

小倆口商量後，比照結婚禮俗中的十二禮概念，提出「幸福的12味」禮品：「米」選用自然農法生產的米；「 酒」選自霧峰農會的初霧純米吟釀；「麵條」選用本土小麥種植的喜願全麥麵條；「糖果」選用好友蔡炅樵布袋洲南鹽場與森永合製的日曬鹽牛奶糖。

「咖啡」選用好友吳子鈺雨林咖啡；「彈珠檯」意味百發百中（早生貴子），選用柯坤佑搶救旗山老街製作紙板彈珠台；「醋」選用溪底遙有機老松醋；「蝙蝠木玩具」選用雲林縣水林鄉黃金蝙蝠館蝙蝠木玩具。

「手提袋」意味代代相傳，由徐佳伶設計；「筆記本（記帳本）」意味持家，由徐佳伶設計；「貼紙」意味黏住妳我，由徐佳伶設計；「 BOOK（書籍）」，意味非你（妳）不可，挑選「白米不是炸彈」等十二本書。