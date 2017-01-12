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〈中部〉領養3棄嬰 原民夫妻打拚築愛窩

2017-01-12

〔記者曾迺強／阿里山報導〕嘉義縣阿里山鄉鄒族原住民杜明輝與台東縣布農族妻子邱梅惠，在阿里山打造夢想，除了把皮雕技藝工作室擴充為民宿，難能可貴的是，夫妻倆為讓「棄嬰」有圓滿的家庭，先後領養了三名子女，教養小孩，視如己出，友人與遊客讚許夫妻倆的愛心，傳為原鄉佳話。

杜明輝夫妻婚後，無法如願生子，十二年前，妻子聽聞有小媽媽在苗栗縣竹南鎮某醫院打算棄養女嬰，趕至醫院與女嬰生母見面、辦理領養；接著，第二個領養的兒子，則是生母在孕期決定拿掉小孩，妻子當時告訴對方：「生下來吧，我養！」

杜明輝夫妻原本在北部工作，由於壓力大，回到阿里山鄉里佳部落生活，八八風災時，兒子曾因嚴重高燒生病，挺過病痛後，全家遷居至鄰近阿里山鄉公所的樂野村，夫妻學習皮雕技藝開設工作室，後來擴充為民宿。

目前收養的女兒、兒子分別已經讀小六及小三，杜明輝夫妻去年年初，再收養第三名、未滿周歲的女嬰，一家五口和樂融融。

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  • 杜明輝不僅精通木工，烤肉功力也一流。（記者曾迺強攝）

    杜明輝不僅精通木工，烤肉功力也一流。（記者曾迺強攝）

  • 邱梅惠的皮雕作品，曾入選嘉義縣嚴選伴手禮。（記者曾迺強攝）

    邱梅惠的皮雕作品，曾入選嘉義縣嚴選伴手禮。（記者曾迺強攝）

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