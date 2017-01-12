〈中部〉校友會幫賣水林地瓜 1天2萬斤
2017-01-12
〔記者陳燦坤／水林報導〕水林鄉中興國小為回報家長支持學校，結合蔦松國中校友會透過通訊軟體協助地方促銷地瓜，短短一天賣出兩萬台斤，讓農民足感心。
受到天候影響，台灣地瓜主要產地水林產量欠佳，收成僅去年五成，但產地每台斤價格卻由二十元大幅滑落到個位數，農民苦不堪言，水林蔦松村及塭底村路旁隨處可見堆積如山的打包地瓜，農民擔心孩子註冊費沒有著落。
中興國小校友會為幫忙農民解決產銷問題，與蔦松國中校友會合作，透過網路通訊軟體將消息散佈出去，強調水林地瓜價廉物美，校友會可以成為免費平台，提供消費者買到物超所值的地瓜，希望親朋好友踴躍採購。
中興國小校長吳忠勇表示，消息傳開後，短短一天內訂購地瓜量竟高達兩萬台斤，後續訂單還不斷增加，顯示水林鄉地瓜品質受到消費者肯定，中興國小不少家長務農維生，現在銷路漸漸打開，期望農民不要擔心。
吳忠勇說，中興國小是偏鄉小校，去年校慶為了搶救學校遭裁併危機，二千多位校友曾齊聚學校展現實力，當時校友也提及應該建立平台幫助地方農民行銷作物，現在僅是牛刀小試，期待未來可以將更多水林鄉優質農產透過網路平台行銷到各地。
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