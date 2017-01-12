〈中部〉（嘉義）農會代表選舉 六腳參選爆炸

2017-01-12

應選45席 已有75人登記

〔記者蔡宗勳、丁偉杰／嘉義報導〕各級農會代表選舉登記，昨進入第三天，嘉義縣六腳鄉應選四十五席，登記人數已七十五人，出現參選大爆炸局面，另一個激戰區民雄鄉則只有三十四人完成登記，雙方陣營都在觀察對手動向，再推出可以克敵制勝的人選，選情詭譎。

嘉義縣十七個鄉鎮市區農會代表選舉，自九日至十三日辦理登記，將於二月十九日選出代表，而十七個農會中，民雄、阿里山、六腳鄉以及布袋鎮總幹事候聘出現競爭，布袋鎮和阿里山鄉選情相對單純，目前以民雄鄉和六腳鄉農會代表選舉登記較受注目。

六腳鄉農會總幹事候聘有三人登記，其中，陳宥樺和吳燕芬是夫妻檔，夫妻一起登記候聘，並不是要同室操戈，而是陳宥樺憂心資格不符，才找妻子當備胎，目前陳宥樺已通過資格審查，形成陳宥樺與競爭對手李智賢對決局面。

六腳鄉農會選舉已經好幾屆西線無戰事，這次現任總幹事陳有文準備接棒給兒子陳宥樺，但農會員工李智賢出馬挑戰，雙方壁壘分明，造成農會代表參選空前大爆炸，目前依登記狀況來看，陳宥樺整體實力略勝一籌，但李智賢呼籲改變的力量是否會全面發酵，讓選情存在變數。

民雄鄉農會總幹事涂文生尋求蟬聯，遭逢何昭瑢強力挑戰，涂占現任與績優農會總幹事優勢，但何的父親何宗義當年擊敗涂文生當選民雄鄉長，這次何家來勢洶洶，涂不敢掉以輕心，雙方實力堅強，預期是場硬戰。

民雄兩派纏鬥 選情詭譎

截至昨天，民雄鄉農會代表選舉登記狀況顯得冷清，前兩天才十四人，昨增加二十人至三十四人，不像是要開戰，到底是風雨前的寧靜，還是外弛內張，待登記截止才明朗。

其他鄉鎮市區登記情況平順，目前登記數低於應選數的有水上、太保、大林、溪口、番路、布袋、義竹與阿里山鄉，但幅度不大，不至於出現缺額選舉。至於嘉義市農會選情單純，由現任總幹事黃騰輝一人登記候聘，會員代表應選六十五席，明天截止登記。