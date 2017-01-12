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〈中部〉雲嘉南春節公路疏運 客運機動增班

2017-01-12

〔記者林國賢、詹士弘、曾迺強、丁偉杰／綜合報導〕公路總局嘉義監理所昨公佈雲嘉南地區春節疏運計劃，表示已與客運業者達成協議，春節期間會配合疏運人潮增開班次，不受「一例一休」影響；也請民眾多使用客運，節能又便宜。

返鄉、旅遊接駁 不受一例一休影響

雲林監理站站長楊宏彬表示，雲嘉南地區以「台三線轉雲二一二前往劍湖山遊樂區路段」、「台十九線往北港媽祖廟路段」、「台十八線阿里山森林遊樂區及中埔路段」、「台十七線五王橋~北門路段」及「台八十六線5K、台一線341K-342K往奇美博物館、台南都會公園路段」最可能出現壅塞情況，公路總局將規劃替代道路及疏導措施因應。

阿里山公路易塞 增5處爬坡道

第五區養護工程處交控中心主任謝國楨說，台十八線（阿里山公路）增闢五處爬坡道已於去年十二月三十一日啟用，地點位於中寮至龍美（46K~52K）、阿里山（81K~82K）等陡坡路段；目前有十處爬坡道，總長度二○一五公尺，請遊覽車及慢速車利用外側爬坡道，禮讓後方小型車。

台78線分流 土庫交流道亮起來

台七十八線古坑系統交流道常於收假前一日配合國道匝道儀控，易造成車多回堵，請民眾提早規劃返回工作地或出遊。雲林縣府工務處長彭子程表示，縣府在照明不足土庫交流道設置光環境，希望從台七十八線到虎尾的民眾，能從土庫交流道下快速道路，進行車輛分流，紓解車流堵塞情形。

虎尾主燈區施工 週邊春節封路

楊宏彬說，配合台灣燈會虎尾主燈區施工，虎尾鎮建成路、學府西路、大隆路、站前東路及虎興東二路等路段春節期間封閉；另「台八十二線30K+700~31K+400」、「台卅九線0K+000~0K+800北上車道」及「西濱快速公路八棟寮至九塊厝WH77-B標、WH77-C標工程」等有施工區域，請往來車輛依現場管制行駛。

楊宏彬指出，公路總局與各公路客運業者已達成共識，配合高鐵、台鐵及國道客運暨風景觀光景點等連續假期人潮，各客運路線將機動加班，以滿足返鄉及旅遊接駁轉乘需求，相關乘車資訊民眾可下載i BUS公路汽車資訊APP查詢。

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  • 春節期間台灣燈會虎尾主燈區仍會施工，週邊部分道路封閉。（記者林國賢攝）

    春節期間台灣燈會虎尾主燈區仍會施工，週邊部分道路封閉。（記者林國賢攝）

  • 土庫交流道設置的光環境，讓人眼睛為之一亮。（記者詹士弘攝）

    土庫交流道設置的光環境，讓人眼睛為之一亮。（記者詹士弘攝）

  • 雲林縣府在土庫交流道設置的光環境，有像童話故事的場景。（記者詹士弘攝）

    雲林縣府在土庫交流道設置的光環境，有像童話故事的場景。（記者詹士弘攝）

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標題：〈中部〉雲嘉南春節公路疏運 客運機動增班


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