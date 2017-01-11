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〈南部〉仿舊稻草拓印 新化武德殿重塑壁面

2017-01-11

〔記者吳俊鋒／新化報導〕列入歷史建築的新化武德殿，是大目降文化園區的重要地標，去年二○六強震時牆柱受損，市政府斥資修復，公所考據日治時期的工法，以仿舊的稻草拓印方式來重塑壁面，營造出特殊的浮雕立體感，努力保留原貌，引人矚目。

新化區長鄭道立表示，緊鄰老街的武德殿，日治大正、昭和期間落成，之前館內西側樑柱與牆面已有裂縫，二○六地震後，「傷口」擴大，危及建築安全，市政府文化局委請結構技師勘驗後，去年九月中旬啟動修復。

工期原訂一個月，但施作後卻驚覺，西北側外牆的鋼筋嚴重鏽蝕，必須擴大修復範圍，延至去年底才完成，日前重新開放，過程中還發生壁面重塑的有趣插曲。

武德殿志工隊長陳楠修指出，早期外牆壁面呈現出特殊的立體浮雕，雖非固定圖案，但亂中有序，修復後，如何重回原貌，讓承包商傷透腦筋，不斷嘗試各種方式，都無法做到比較逼真的程度。

工人一度在抹上水泥後，趁著未乾的時候用手指頭去攪出立體圖案，但仍然失敗，陳楠修全力考據，原來當初是將稻草稈綑綁起來，以末端進行拓印，因此「如法炮製」，終於大功告成。

陳楠修說，採取仿舊工法後，再刷上土黃色的油漆，壁面真的比較接近原貌，區公所對於歷史建築修復的堅持，毫不馬虎。

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  • 透過仿舊工法，武德殿全新完工的壁面，比較接近原貌。（記者吳俊鋒攝）

    透過仿舊工法，武德殿全新完工的壁面，比較接近原貌。（記者吳俊鋒攝）

  • 新化武德殿是大目降文化園區重要地標，修復工程相當慎重。（記者吳俊鋒攝）

    新化武德殿是大目降文化園區重要地標，修復工程相當慎重。（記者吳俊鋒攝）

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