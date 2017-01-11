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〈南部〉震災重建 文和街農曆年前可完工

2017-01-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕二○六地震造成維冠等四棟大樓慘重災情，在各界愛心援助下，台南展現堅毅韌性重新站起，重建工程部分，以中西區文和街由市府協助興建，目前結構體已大致完成，預計可於農曆過年前完工，速度最快。

市府表示，以「多面向照顧、專案列管」原則，經由定期會談，依各社區情形提供不同輔導，部分社區人數少，較無人數同意比例問題，採一般重建方式進行，如幸福大樓、文和街。另有部分社區人數較多，少數土地所有權人對於未來重建想法較難決定，為顧及各地主權利價值，採都更方式進行，如維冠大樓及大智里生產市場。

永康區維冠金龍大樓重建協助，由於部分受災戶基於個人需求，選擇異地購置房屋離開傷心地，由市府工務局委託不動產估價師事務所估價結果，每坪地價約三十七．七萬元。為落實對災民照顧，經與大樓受災戶討論達成共識，一樓樓層調整後權利地價為每坪六十四．一萬元，二樓以上調整後權利地價為每坪五十六．六萬元，幫助想離開的人順利找到新生活。

都發局表示，重建整合也積極展開，有意願原地重建的土地所有權人也向市府申請籌組都市更新會，維冠召開都更會員成立大會同意比例非常艱困，因此協議價購土地同時，市府也同步啟動公告劃定更新地區，將原本須同意比由七十五％門檻降到五十％，因此經會員大會以七成左右的同意比例順利通過門檻限制，目前住戶也成立都市更新委員會，且已進行建築物規劃設計中。

都發局表示，東區大智里生產市場及歸仁區幸福大樓重建部分，由不動產開發公會分別捐款五百萬及三百五十萬元工程補助，都發局協助成立更新會及重建會，且已進行建築物規劃設計中，將會持續協助。  

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  • 中西區文和街受災戶重建，預計農曆過年前完工。（記者洪瑞琴攝）

    中西區文和街受災戶重建，預計農曆過年前完工。（記者洪瑞琴攝）

  • 資料來源：都發局 整理：記者洪瑞琴

    資料來源：都發局 整理：記者洪瑞琴

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標題：〈南部〉震災重建 文和街農曆年前可完工


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