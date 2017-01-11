〈南部〉不放棄 生回孩子、完成兒子遺願

2017-01-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕農曆除夕年關將近，對於二○六大地震受災戶們經歷哀慟的這一年來，他們走得比別人艱辛卻堅強，其中有三對痛失愛子的父母，不放棄希望重獲新生兒，也有父母為了完成兒子生前願望開早午餐店，他們將思念化成勇氣，重新出發。

賴清德昨日表示，對於維冠大樓住戶採雙軌制進行，想原地重建與異地購屋離開，市府都予尊重全力協助，「兩者不能綁一起，強人所難」，這樣才能讓每位受災戶依自己意願展開新生活，他們走出來的勇氣，讓大家看見希望與勇氣，對於社會的愛心援助，「微笑就是最好的感謝感恩」，也讓受災戶們感受「安心」，繼續走下去。

將於二月開早午餐店的林家父母，開張之喜，曾邀市長賴清德品嚐「第一塊蛋糕」；賴清德說，如果他們有邀請他為蛋糕取名，「希望蛋糕」是最佳寫照。

社會局長劉淑惠也表示，這一年來有三對維冠大樓父母「重獲新生兒」，其中一位王太太原本有四名子女，在地震中失去一男一女，地震後月餘，才發現已經懷孕，於去年十一月迎接小女娃報到。

另一對連家夫妻，在地震中痛失十五歲和十歲二名兒子，為了把孩子「生回來」，已結紮的連太太仍不怕辛苦努力「做人」，一度因妊娠毒血症導致早產，但皇天不負苦心人，平安產下小女兒，市長賴清德也到醫院送紅包祝福。

還有一對同樣在地震喪失二名兒子的吳姓夫妻，吳太太預產期二月，也將喜迎新生命。

劉淑惠表示，三位小娃兒可說是「維冠寶寶」，讓人看見愛心的支持力量，及受災戶的堅強。

社會局統計，至去年十二月三十日，總善款收入四十二．七億元（含利息一百九十七萬餘元），總支用十六．三億元，其中對人的慰助，目前共支出七億餘元（包括法定救助金一．一億元）。