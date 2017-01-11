| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉206震災一年 市長探望維冠截肢2勇士

2017-01-11

贈慰問金 洪家益關心市長北上

〔記者王俊忠、王捷／台南報導〕市長賴清德昨到二○六地震維冠倒樓受災截肢的李宗典與洪家益兩人住處拜年、送慰問金與營養品。賴清德鼓勵家益日後身子好些、可以截肢勇士身分出外演講、激勵其他遭遇困難的人；洪家益突然神問賴市長是否要北上了？加油！相信市長一定可以的。賴清德則一直笑說謝謝，未正面回應，並對媒體強調他是來關心家益，主角不是市長。

市長若北上 社局：補助會持續

家益還追問如市長北上後，對受災戶補助是否持續？社會局長劉淑惠接答當然，這是一定的！關懷協助不會中斷。

賴清德先到李宗典住處探望、問宗典近來如何？李宗典說到工作、生活時露出笑容，但一提到母親就臉色一沉，他每天都念阿彌陀佛，希望每念一次能讓母親在天上好過一點。

賴市長問如今過得習不習慣？李宗典有說有笑，賴清德說，看到宗典笑容，感覺好多了！宗典表示，目前住在胞姊家，姊姊很照顧他，姊夫還會幫他收衣服，令他感動。他早上到診所復健，中午到音樂工作室與同事吃飯，同事很體諒他，不讓他做粗活，他的工作內容是接電話、泡茶、洗魚缸，非常愜意。他不在乎薪水多少，只求生活有個目標。

賴清德接著探望洪家益一家三口，對於維冠倒樓案，賴市長指原住戶像洪家益、李宗典與三分之二住民一樣，選擇賣掉房地、搬到他處住；有三分之一住民選擇留下，要求原地重建。不管是留下或離開，市府會以雙軌制來協助維冠災戶，補助條件會是相同的！

洪家益說，向伊甸基金會經營的社會住宅租屋，無障礙空間完善，去年十一月二十七日出院回家，迄今近兩個月，社宅很符合自己生活需求，在家持續做手部強度復健，恢復得還可以，只是雙腿截肢處仍有些不舒服，晚上睡得不是很好。

他笑稱自己去年過了莫名其妙的一年，不知道在幹什麼？既然地震維冠倒樓已發生，就不要再去回想，這件悲劇天災、人禍都有，台灣社會人民必須重視，不要讓這種悲劇再發生。

洪家益還示範自己靠雙手在家裡移動身體的能力，並與兒子坐上剛到貨的新輪椅，與賴市長一起高呼勇敢向前行！

廣告
  • 市長賴清德關心二○六震災雙腳截肢的洪家益返家生活起居情形。（記者王俊忠攝）

    市長賴清德關心二○六震災雙腳截肢的洪家益返家生活起居情形。（記者王俊忠攝）

  • 市長賴清德探望李宗典，他希望每位受災戶都能重拾笑容。（記者王捷攝）

    市長賴清德探望李宗典，他希望每位受災戶都能重拾笑容。（記者王捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
助原民就業 土坂部落闢農園

台東縣達仁鄉土坂部落南迴健康促進關懷服務協會闢地打造「曙光農園」，養雞及種植各類無毒蔬菜；農園負責人朱正勇說，曙光代表希望、新的開始，盼能藉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：〈南部〉206震災一年 市長探望維冠截肢2勇士


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.