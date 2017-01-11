〈南部〉看明朝新鮮事 兒美館邀「搭時光機」

2017-01-11

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄兒童美術館推出「搭時光機：你不知道的明朝新鮮事」特展，透過六大主題單元，以寓教於樂方式，帶領孩子們搭上時光機，重回晚明新鮮活潑、人文薈萃、文化活動百花齊放的年代。

兒美館指出，歷史對最後一個漢人建立的王朝「明」有著不同的評價，政治上，腐敗、封閉，宦官專權，昏君不少，但文化上卻是百花齊放，商品經濟發達，手工業興盛、出版業蓬勃。明史似乎撲朔迷離，猶如有著多重性格的人，不同面向、時期，看見不一樣的社會風景。

「搭」展以何創時書法藝術基金會收藏的晚明數件書畫作品為基礎，透過「工作篇」、「生活篇」、「大師篇」、「花體字篇」、「衣冠篇」和「閒情篇」等六個單元，讓孩童藉由書畫作品展現，一窺晚明新鮮活潑、人文薈萃、文化活動百花齊放的生活樣貌。

同時，更以徐光啟、徐霞客、傅山、湯顯祖、錢謙益和李時珍人物為榜樣，藉由他們成長、藝術與文學創作和堅持的故事，激發與鼓勵孩童對未來多元想像，認識自己夢想並實踐的重要。