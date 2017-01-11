〈南部〉金鏟祝好孕 市府首發2017份

2017-01-11

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市去年底人口逆轉正，全年小增四五三人。高市民政局打鐵趁熱，昨與五大廟宇聯手推出「金鏟子．祝好孕」活動，首批將發贈二○一七份金鏟子禮盒，歡迎符合資格、有興趣的夫妻申請。

民政局民國一○四年五月首度舉辦送金鏟子活動，反應熱絡，追蹤當時領金鏟子的夫妻，約三成至五成順利懷孕生子，今年則是第二次舉辦，希望金鏟子能帶給更多夫妻好「孕」。

設籍一年、尚未生育可申請

民政局長張乃千說明領取資格，凡在高雄市設籍滿一年、尚未生育的夫妻，自一月十六日至一月廿日止，可由夫妻其中一方持身分證至各戶政事務所申請金鏟子，經審核資格符合，當場即可領取兌換券一張，一月廿一日活動當天，可憑券至南華商圈活動現場兌換金鏟子禮盒一份。

張乃千表示，這次金鏟子是委請國立高雄第一科大創夢工場設計，民政局提供設計理念，第一科大運用電腦三D繪製與高階光固3D建模技術，完成初稿圖及打樣，再透過精美包裝組成金鏟子禮盒。

禮盒包含金鏟子及金鏟子手鍊，金鏟子正面鑲「孕」字、象徵好孕，手鍊可當精緻飾物、也是得子得女的鼓勵；鏟子兩側另鑲有男、女性符號，冠以無患子圖案點綴，寓意生兒育女、多子多孫，也代表高雄市府深深祝福。

張乃千指出，一月廿一日首批將發出二○一七份禮盒，若還有夫妻需要，可至五大廟宇上香祈求，分別是楠梓慈雲寺、意誠堂關帝廟、鳳山雙慈亭、鳳山龍山寺、林園廣應廟。

張乃千打趣說，金鏟子很受歡迎，民眾要把握機會，因數量有限、發完就沒了，屆時找市長（花媽）也要不到。