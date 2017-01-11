〈南部〉助原民就業 土坂部落闢農園
2017-01-11
〔記者陳賢義／台東報導〕台東縣達仁鄉土坂部落南迴健康促進關懷服務協會闢地打造「曙光農園」，養雞及種植各類無毒蔬菜；農園負責人朱正勇說，曙光代表希望、新的開始，盼能藉由合作模式，幫助部落中壯年人再度就業，也能照顧好家庭，及學習到老人家和祖先流傳下來的智慧。
清晨五點起床，排灣族土坂部洛族人古琉就開始整裝前往曙光農園，心繫著除草工作尚未完成，親手栽植的蔬菜會因此營養不良。古琉說，偏鄉原民部落就業機會原本就匱乏，以往只能靠打零工貼補家計，家庭生活始終難以改善，所幸家人物慾需求不高，日子還能勉強度過，加入農園生產行列，不但生活變得充實，也愈來愈有希望。
朱正勇說，原民部落對於小朋友及老人家都有一套完整的照護制度，但針對中壯年不見相關規劃，為了提供中壯年就業機會，因而闢三分地打造曙光農園，撰寫申請計畫爭取經費，及以認養、認購方式營運，將所有獲利都用在部落孩童方舟教室、老人日托和關懷據點上，以「半買半相送」的模式分享成果，計畫採契作方式，與農戶合作栽植及收購；另建造臨時廚房，煮、送餐也研發新菜色，物美價廉。
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助原民就業 土坂部落闢農園
台東縣達仁鄉土坂部落南迴健康促進關懷服務協會闢地打造「曙光農園」，養雞及種植各類無毒蔬菜；農園負責人朱正勇說，曙光代表希望、新的開始，盼能藉…
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