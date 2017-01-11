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〈南部〉飲水機冷水孔噴熱水 學童燙傷沒送醫 校方挨批

2017-01-11

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕屏南某小學上週四發生飲水機燙傷意外，一名小四男童裝水時，疑因冷水孔不明原因流出熱水，臉頰被滾燙開水噴濺燙傷，家長質疑校方緊急處置不夠慎重，校方強調已經請廠商將熱水孔暫時切除，也會改進燙傷處理程序。

「嚴重燙傷模樣，實在令人心疼！」燙傷孩子親友表示，這起燙傷事件發生在上週四上午，據孩子轉述，當時他以水壺裝冷水，沒想到竟流出滾燙熱水濺到右臉頰，老師及校護以冷水為孩子沖洗後上藥，過程中有拍照給家長，「告知不太嚴重」。

學生家長表示，放學接到學生後，覆蓋紗布拿掉，才發現一大片的皮都已經脫落，而且有多處紅腫水泡，緊急送醫還被醫師質問「怎麼那麼慢就醫？」所幸治療後孩子已經沒有大礙。

校方指出，燙傷事件發生後，校護不斷沖冷水處理，並希望帶學生就醫，但孩子堅持沒有大礙，不想缺席校內競賽，師長與家長確認並上藥後，才讓孩子繼續上課，這部份校方有改進空間；校方昨天也請廠商將校內飲水機的熱水部分切斷，所有機器都僅有溫水及冰水。

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  • 學校飲水機的冷水孔噴出熱水燙傷學童，由校護沖洗後上藥，並未送醫。（記者蔡宗憲翻攝）

    學校飲水機的冷水孔噴出熱水燙傷學童，由校護沖洗後上藥，並未送醫。（記者蔡宗憲翻攝）

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