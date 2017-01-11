〈南部〉大仁科大寵物美容檢定 中生佔6成
2017-01-11
在中國可立即換證
〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東大仁科技大學昨天舉行寵物美容檢定考試，應試的八十七名考生中，中國學生就佔了五十一名，中生在台灣考到證照後，回中國可以立即換證，不需要再考一次，看準寵物市場商機的中生紛紛來台學寵物美容，一屆比一屆更多人。
大仁科大寵物美容學位學程主任吳懷慧說，中國與動物相關的專校多以畜牧、獸醫為主，但拿到獸醫證必須花很長的時間，現在寵物市場發達，越來越多學生轉向寵物美容。
吳懷慧說，在中國上一個月的課就能考取寵物美容C級證照，但速成考照衍生了「拿到證照，但無法掌握現場操作」的情形，該校與中國畜牧業協會下的名將犬業俱樂部（NGKC）簽約，讓學生在台灣上課、考照，回到中國後可以換中國同樣等級的證照。
實作課程多元 受歡迎
中國學生趙沁宇說，中國針對寵物的課程相對少，且理論多於實作，大仁科大則有多元、豐富的課程。
學生嚴秋華也表示，寵物商機在中國很有發展潛力，台灣考到證照後回中國也通用，對學生來說是很棒的學習機會。
派多格教學教研部部長紀仕軍說，台灣的寵物美容實作技術與教學經驗豐富，學生學成後在中國從事寵物美容的第一年薪水約台幣一萬五千至一萬八千元，第二年後依個人技術，每月薪水可逾三萬以上。
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