〈南部〉大武長濱漁港堆砂出海難 最快下週清運
2017-01-11
估18日可開始施作
〔記者張存薇／台東報導〕台東縣大武、長濱漁港漁民每年都要和漂砂「搏鬥」，長濱港目前漁船勉強可進出，大武港則因港嘴砂石已連成百公尺長的「天然步道」，快要過年了，漁民兩星期無法出海作業；農業處長許瑞貴表示，新年度清運漂砂的開口契約工程已發包，預計十七日開標、十八日就可施作。
每年九月到隔年三、四月東北季風強勁，長濱、大武漁港都會因此湧進大量漂砂，漁船進出航道常因此受阻；南迴海域正是油帶魚產期，最近天氣也很穩定，不過漁民卻無法出海多賺點錢好過年，看著港嘴堆滿砂石，船筏無法進出、急得跳腳，哀嘆就快過年了、希望多賺點錢好過年，卻無法出海作業。
許瑞貴表示，因去年九、十月颱風接連來襲，港區周邊漂砂到去年底都還沒清完，新的一年必須與廠商簽訂新的開口契約，一月三日已公告上網，預計十七日開標，最快十八日可施作清砂。
延長防波堤 中央不允
許瑞貴說明，今年清除長濱、大武漁港經費約五百萬元，此外，亦向花東地區永續發展基金爭取大武漁港一千六百萬元、長濱漁港八百萬元清淤經費，他強調，行政院近幾年力推「永續海岸」計畫，不同意延長漁港堤防，且兩個漁港要延伸防波堤以阻絕漂砂，經費都是上億元起跳，中央亦不會補助，因此只能持續清疏。
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