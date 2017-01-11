〈南部〉處理工業區事業廢棄物 成立清運平台

2017-01-11

〔記者洪瑞琴／台南報導〕受到岡山焚化廠停收外縣市垃圾衝擊影響，南市十處工業區上百家廠商一般事業廢棄物無處去，業者苦不堪言，昨日市議員林燕祝、林美燕抨擊環保局拿不出對策，限期十天內拿出妥善方案，否則不排除帶領業者將垃圾載到市府廣場傾倒。

防止壟斷哄抬 環保局加強稽查

環保局表示，因外縣市焚化廠限量處理，導致多餘的廢棄物無處可去，清運業者有聯合壟斷及哄抬價格之嫌，環保局已加強稽查，若有壟斷及哄抬，除依廢清法查處並移送公平交易委員會。

環保局表示，岡山焚化廠因歲修破管導致每月短收南市業者一般事業廢棄物約五千至六千噸，估計共有十多萬噸處理缺口，加上南市焚化廠目前無餘裕量可支應，因此加強推動工業區資源及廚餘回收，呼籲業者共體時艱，減少產生廢棄物。

環保局也表示，已結合清除公會成立清運平台，媒合事業單位與優良環保清運業者，協助處理事業廢棄物清運及穩定市場行情，評估規劃是否採環保局清潔車輛收運，隨水費徵收或秤重方式收取費用，清運工業區的一般生活垃圾。

二位議員指出，目前至少有永康、安平、南科工、樹谷、仁德、保安、佳里、官田、總頭寮及和順等處工業區廠商協進會反映，事業廢棄物自去年開始漲價，自十萬元漲到十五萬元，甚至有達十八萬元，小吃店則由五千元漲到一萬八千元，結果依舊無力清運。

她們說，台南號稱「幸福城市」，「糞埽」卻無處去，並說工業區設焚化廠屬基本配套措施，招商中的新吉工業區同樣只「輔導」廠商進駐時設資源回收區，未強制規劃焚化廠，一旦代清運管道出狀況，問題即浮現。