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〈南部〉北部八縣市推綠能 賴清德：台南才是領頭羊

2017-01-11

〔記者唐在馨／台南報導〕北部八縣市首長會議定位綠能，台南市長賴清德昨天表示，北部陽光資源不如南部，而台南很早就著手綠能及太陽能產業，中央還因此在台南設置綠能產業園區，證明台南早已確立是台灣綠能領頭羊的地位。

賴清德昨天表示，台南在太陽能光電同意備案件數已達全國第一，目前一年太陽能光電總設置容量逾二二四百萬瓦，相當於四七○座台南公園年減碳量、一座曾文水庫電廠發電量。

二○一一年起綠能產業即列重點

而台南從二○一一年起就將綠能產業列為重點，輔導發展的六大新興產業，陸續推動包括陽光電城計畫、生技綠能博覽會以及協助廠商國內外參展等。其中，「台南市陽光電城推動計畫」是推動低碳城市最具體的計畫。

賴清德說，這些成績小英總統在選舉時他就有跟總統報告，也因為台南已有相當成績，又有很好的場地，中央才會決定在台南沙崙做綠能科學園區，而中研院南部分院也要設在這邊。

市府補充，綠能科技研發中心由科技部及經濟部分別投資；而綠能園區佔地十幾公頃，可以做研發、創新，今年內會發包，可進駐二千位以上研發人員，帶動台南「陽光城市」的整體產業。

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  • 沙崙綠能科學園區已掛牌。（記者唐在馨攝）

    沙崙綠能科學園區已掛牌。（記者唐在馨攝）

  • 北部八縣市推綠能，台南市長賴清德說台南才是台灣綠能領頭羊，目前沙崙綠能園區己經掛牌推動。（記者唐在馨攝）

    北部八縣市推綠能，台南市長賴清德說台南才是台灣綠能領頭羊，目前沙崙綠能園區己經掛牌推動。（記者唐在馨攝）

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