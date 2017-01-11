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〈南部〉《觀察筆記》先生如何

2017-01-11

國民黨主席大位的逐鹿人都已出列。

好像等待呼喚一樣的出來，三國於焉鼎立。「先生不出，如蒼生何」，正是劉備三求諸葛亮出山時說的，他一入江湖，三國志開始演義。

南北朝時的晉國殷浩以清談而有名，隱居墓園十年，怎麼徵召就是不做官，人們喻為諸葛亮，社會盛傳「殷浩不出，如天下蒼生何？」許以高官，他終於出來。

兩度北伐大敗，僅以身免，時人再論「殷浩已出，如天下蒼生又如何？」

諸葛亮躬耕南陽、殷浩隱居墓園，都是將積極的入世濃妝成消極的出世，運用輿論幫腔，塑造胸懷人民又不以功名為念的形象，一時間，風靡官場，以為治世能臣，粉絲呼叫聲一陣勝似一陣，看準大勢，出場了。

功名既得，結果與蒼生，又如何？

因此，說退隱的，只說不退。說不爭的，在群雄並爭中獨不動如山，反而是焦點，最是爭！（資深記者黃明裕）

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