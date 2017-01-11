〈南部〉《觀察筆記》先生如何
2017-01-11
國民黨主席大位的逐鹿人都已出列。
好像等待呼喚一樣的出來，三國於焉鼎立。「先生不出，如蒼生何」，正是劉備三求諸葛亮出山時說的，他一入江湖，三國志開始演義。
南北朝時的晉國殷浩以清談而有名，隱居墓園十年，怎麼徵召就是不做官，人們喻為諸葛亮，社會盛傳「殷浩不出，如天下蒼生何？」許以高官，他終於出來。
兩度北伐大敗，僅以身免，時人再論「殷浩已出，如天下蒼生又如何？」
諸葛亮躬耕南陽、殷浩隱居墓園，都是將積極的入世濃妝成消極的出世，運用輿論幫腔，塑造胸懷人民又不以功名為念的形象，一時間，風靡官場，以為治世能臣，粉絲呼叫聲一陣勝似一陣，看準大勢，出場了。
功名既得，結果與蒼生，又如何？
因此，說退隱的，只說不退。說不爭的，在群雄並爭中獨不動如山，反而是焦點，最是爭！（資深記者黃明裕）
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
南部‧本日最多瀏覽
助原民就業 土坂部落闢農園
台東縣達仁鄉土坂部落南迴健康促進關懷服務協會闢地打造「曙光農園」，養雞及種植各類無毒蔬菜；農園負責人朱正勇說，曙光代表希望、新的開始，盼能藉…
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 自由談》未起大厝，先起護龍
- 美度抗磁防震 精準優雅微奢華
- 台灣觀巴、台灣好行 春節不打烊
- 高端結合街頭 Dior混搭親民風
- 台積電上季營收超標 去年EPS估12～13元
- 奧克蘭男網賽》2度搶7得手 盧彥勳逆轉俄漢
- 〈婆媳過招〉明知故問 聽了真刺耳
- 解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略
- 獨家》救我！ 肉票跳出後車廂 警路檢意外破擄人案
- 〈家庭診療室〉閨密出軌 男友要我斷交
- 黨代表提主委黨魁併選 遭洪打槍
- 〈旅遊的滋味〉比薩斜塔初體驗
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 繳全年黨費才能票選黨魁 國民黨中常委︰不合理
- 消防員 可著制服用餐
- 自由廣場》叛國與愛台
- Hogan春夏鞋奏曲 華麗復古─女鞋花朵愛心 男士休閒運動 舒適時尚
- 胡婉玲直擊北韓民心 搭電車街訪 暗樁隨行
- 2017台北國際書展大獎公布
- HBL》松山推掉廣告 人氣照樣高
- 球不換了！新球季照樣「煙火滿天」
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 大選有功 川普女婿任白宮顧問
- 打嗝亂吃藥 昏迷2天險要老命
- 戴資穎見面會 週六相約台北台中
- 追債當街開3槍 1槍竟射破派出所玻璃
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 National Police Agency negligent in curbing violence: DPP lawmakers
- 洛基踩種族地雷 發文道歉
- 魏少準大三元 巴特勒得1分
- 前蛇教頭吉布森 進大學美式足球名人堂
- 羅浥薇薇／我記得
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 查北農菜蟲 檢約談總經理韓國瑜／列犯罪嫌疑人 訊後暫時請回
- 德媒評2016年度歌手 石易巧獲殊榮
- 玫瑰去哪兒？棄賽回芝加哥
- 李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴
- 〈生活大補帖〉獨食 浪漫小時光
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈南部〉《觀察筆記》先生如何
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分