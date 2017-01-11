| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉和發產業園區 5年條款解禁

2017-01-11

廠商滿五年售地 對象不再限市府

〔記者王榮祥／高雄報導〕內政部都委會昨審議通過，解禁高雄和發產業園區五年條款限制，進駐廠商完成使用滿五年後，若欲轉售土地，轉讓對象不再受限於高市府，處理資產更有彈性，可望提升廠商進駐意願。

和發園區是縣市合併後，第一個全新工業區，也是國內第一件以壽險資金投入公共工程開發範例，園區緊鄰台八十八線快速道路及台二十九線，面積約一三六公頃，預估開發完成後，能創造四百億元產值，提供一萬個就業機會，去年十一月首家工廠動工，今年一月已有四家廠商進駐。

「應」變更為「得」有助招商

高市經濟發展局說明，五年條款源自園區計畫審議之際，委員會做出附帶決議，廠商完成使用滿五年後方得轉讓，並「應」由高市府買回；因五年條款屬終身限制，為全國工業區最嚴規範，導致部分預登記廠商駐足觀望。

經發局去年四月提案變更，經九個月溝通，昨終於在內政部都委會審議通過，將「應」由高市府買回規定、調整為「得」由高市府買回。

經發局長曾文生相當感謝，強調變更雖僅一字之差，對目前園區招商及未來高雄經濟發展卻有很大助益。

受託開發園區的合發土地開發公司指出，五年條款解禁後，廠商進駐仍須在土地點交三年內完成使用，完成使用滿五年後才能轉讓，市府有優先購買權，但廠商也能轉售其他有興趣業者，比之前規定彈性大很多。

廣告
  • 和發園區鳥瞰示意圖。（高市經發局提供）

    和發園區鳥瞰示意圖。（高市經發局提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
助原民就業 土坂部落闢農園

台東縣達仁鄉土坂部落南迴健康促進關懷服務協會闢地打造「曙光農園」，養雞及種植各類無毒蔬菜；農園負責人朱正勇說，曙光代表希望、新的開始，盼能藉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：〈南部〉和發產業園區 5年條款解禁


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.