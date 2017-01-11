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〈南部〉十大酒駕高風險歲數 48歲排第一

2017-01-11

50歲居次 49歲第三高

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市區監理所苓雅監理站彙整酒駕資料、整理出十大酒駕高風險「歲數」，四十八歲奪下第一，接著為五十歲、四十九歲，前十名分佈在四十歲到五十四歲之間。

均是中壯年 家庭經濟支柱

監理站分析，十大酒駕高風險歲數全部適值中壯年，且大多屬於家庭經濟中堅，酒駕輕則挨罰上課、重則釀禍致人死傷，影響社會成本甚鉅，呼籲民眾注意，勸戒身邊親友。

苓雅監理站說明，民國一○一年七月起，酒駕民眾依規定都要參加道路交通安全講習（四小時），內容包括法令、案例、心理等。

監理站統計，自一○一年七月到去年十二月，四年半共有二三九八八人次參與道安講習，承辦單位近期彙整相關資料，整理出十大酒駕高風險「歲數」。

第一名為四十八歲、七七二人，第二名五十歲、七六四人，第三名四十九歲、七四五人，第四名四十六歲、四十歲與四十七歲並列第五、五十一歲第七、五十二歲第八、五十四歲第九、四十一歲第十。

承辦單位提醒，每當發生酒駕肇事案件，不知多少人哭斷腸、多少家庭破碎，再怎麼呼喚也叫不醒沉重的昏迷指數，再多抱歉、後悔，也彌補不了痛失親人的悲憤及傷痛。

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  • 十大酒駕高風險歲數都是中壯年，又以48歲酒駕者最多，圖為道安講習場景。（記者王榮祥攝）

    十大酒駕高風險歲數都是中壯年，又以48歲酒駕者最多，圖為道安講習場景。（記者王榮祥攝）

  • 苓雅監理站整理出十大酒駕高風險歲數，呼籲民眾注意安全，圖為警方執行酒測場景。 （資料照，記者張忠義攝）

    苓雅監理站整理出十大酒駕高風險歲數，呼籲民眾注意安全，圖為警方執行酒測場景。 （資料照，記者張忠義攝）

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