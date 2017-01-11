〈南部〉網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路

2017-01-11

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕台鐵恆春支線去年底在行政院長林全會勘後拍板定案，但恆春半島居民認為鐵路純為觀光，對於恆春欠缺的醫療、教育等問題沒有幫助，發起網路投票希望中央考慮快速道路南延，屏東縣長潘孟安日前受訪，也首度提及立委任內曾爭取快速道路南延的過程。

潘孟安強調，曾評估過屏鵝公路架設高架，但是影響沿海景觀及海岸線被他反對，後來規劃走南迴鐵路旁邊的支線做高架到楓港，但交通部沒有後續作為。

潘孟安說，如今他爭取高屏東西向高速道路，下面跑高鐵，上面跑公路是同樣概念，但交通部未同意，他仍會努力向中央爭取。

認為慢速火車對醫療沒幫助

恆春半島居民也在地方的公共論壇發起投票「希望將興建恆春觀光鐵路之預算，改以將八八快速公路延伸至恆春」，不到一個月時間以十比一的懸殊票數，擊敗優先興建鐵路的選項。

投票發起人鍾乙豪表示，恆春半島居民最急迫的需求是醫療，救護車穿梭來回兩百公里徒留憾事，成為許多人心裡永遠的痛；恆春觀光鐵路是平均每小時三十公里的單線慢速火車，不符合半島居民的需要。