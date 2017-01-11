| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路

2017-01-11

〔記者蔡宗憲／恆春報導〕台鐵恆春支線去年底在行政院長林全會勘後拍板定案，但恆春半島居民認為鐵路純為觀光，對於恆春欠缺的醫療、教育等問題沒有幫助，發起網路投票希望中央考慮快速道路南延，屏東縣長潘孟安日前受訪，也首度提及立委任內曾爭取快速道路南延的過程。

潘孟安強調，曾評估過屏鵝公路架設高架，但是影響沿海景觀及海岸線被他反對，後來規劃走南迴鐵路旁邊的支線做高架到楓港，但交通部沒有後續作為。

潘孟安說，如今他爭取高屏東西向高速道路，下面跑高鐵，上面跑公路是同樣概念，但交通部未同意，他仍會努力向中央爭取。

認為慢速火車對醫療沒幫助

恆春半島居民也在地方的公共論壇發起投票「希望將興建恆春觀光鐵路之預算，改以將八八快速公路延伸至恆春」，不到一個月時間以十比一的懸殊票數，擊敗優先興建鐵路的選項。

投票發起人鍾乙豪表示，恆春半島居民最急迫的需求是醫療，救護車穿梭來回兩百公里徒留憾事，成為許多人心裡永遠的痛；恆春觀光鐵路是平均每小時三十公里的單線慢速火車，不符合半島居民的需要。

廣告
  • 台鐵恆春支線去年12月在行政院長林全會勘後拍板定案。（記者蔡宗憲攝）

    台鐵恆春支線去年12月在行政院長林全會勘後拍板定案。（記者蔡宗憲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
助原民就業 土坂部落闢農園

台東縣達仁鄉土坂部落南迴健康促進關懷服務協會闢地打造「曙光農園」，養雞及種植各類無毒蔬菜；農園負責人朱正勇說，曙光代表希望、新的開始，盼能藉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：〈南部〉網路投票 恆春人寧要快速路不要鐵路


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.