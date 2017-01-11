| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鹿野寶華山區路斷數月 農民盼回家

2017-01-11

鄉長︰塌陷嚴重 研擬另闢他道

〔記者陳賢義／台東報導〕台東鹿野鄉寶華山區山徑因去年颱風接連來襲，加上十月豪雨造成造成走山，路面嚴重塌陷至今未修，往返山區農民無語問蒼天，盼能儘早修復；鄉長李國強表示，由於走山造成內部呈現垂直斷面，欲修復是一項「不可能的任務」，只能另闢他道，會與林務局等相關單位再研商。

周姓農民說，去年七月尼伯特、莫蘭蒂颱風接連來襲，加上十月豪雨造成寶華山區的道路嚴重損毀，不僅車輛無法通行，連人行走都相對危險，原先居住在當地的一對老夫婦只能先到北部子女家居住，擔心種植的農作物及祭祀的神明，日前還託親戚前往察看；道路至今未修復，且路旁邊坡仍有坍塌的情形，往返山區農民無助，只能祈求有關單位重視災情並儘早修復。

李國強表示，由於走山造成山路塌陷，內部也因滑動面積過大呈現垂直斷面，慘狀猶如九二一大地震，要全面修復根本就是不可能的任務，加上地屬國有地，公所也無能為力，會再重新檢討另覓他道，並與林務局等相關單位研商解套。

廣告
  • 台東鹿野鄉寶華山區山徑嚴重塌陷，在地農民盼速修復。 （記者陳賢義攝）

    台東鹿野鄉寶華山區山徑嚴重塌陷，在地農民盼速修復。 （記者陳賢義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
助原民就業 土坂部落闢農園

台東縣達仁鄉土坂部落南迴健康促進關懷服務協會闢地打造「曙光農園」，養雞及種植各類無毒蔬菜；農園負責人朱正勇說，曙光代表希望、新的開始，盼能藉…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：〈南部〉鹿野寶華山區路斷數月 農民盼回家


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.