〈南部〉高鐵南延屏東 賀陳旦︰短期不列優先
2017-01-11
〔記者侯承旭／屏東報導〕交通部長賀陳旦昨天表示，高鐵南延屏東短期內不列為優先項目，對此屏東縣長潘孟安指出，高鐵南延屏東計畫可以修正，但請不要全盤否定。
指軌道建設 容易生、不容易養
媒體報導，有關高鐵是否南延屏東，賀陳旦認為交通建設希望是必要工程，軌道建設並非畫一條線那麼簡單，地方政府對於高鐵南延屏東等計畫有所期盼，但也須體認軌道建設「容易生、不容易養」，必須等外在需求環境條件成熟。
賀陳旦並直言，「有些路線沒有打算在短期內，列為優先建設項目」。
對此，屏東縣長潘孟安表示，屏東人跟所有台灣人繳同樣的稅金，只因距離權力核心最遠的台灣尾，讓屏東等了幾十年才有高速公路、鐵路電氣化等交通建設，這些其他縣市輕易可使用的交通服務，屏東人卻需經過辛苦爭取、漫長等待才能享受，這難道是屏東人的宿命？還是長期從台北看天下的謬誤？
縣長︰屏東人只是要交通平權
潘孟安指出，屏東人只是卑微要求交通平權，期待盡同樣義務時，能享有同樣的交通權利，懇請握有權力的中央官員體會屏東人的殷切期待，給予公平對待，「如果只是用冰冷與倨傲來思考高鐵南延，讓人無法接受」。
可以修正 但不要否定既定計畫
潘孟安強調，高鐵已北延到南港，他要質問為什麼實現既定計畫的南延屏東這麼難？中央官員可以修正高鐵南延計畫，但請不要否定南延的既定計畫。
「爭取高鐵到屏東聯盟」去年底透過政府的政策網路平台提案，要求盡快興建高鐵南延計畫，獲得逾五千人附議，交通部須於二月七日前正式回應。對於賀陳旦的說法，聯盟呼籲交通部長不應只考慮短期運量問題，而是要全面考量到這是台灣重大公共利益問題，更是台灣百年建設之一。
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