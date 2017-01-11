〈北部〉助部落學木工 玉東國中成立自造者中心

2017-01-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕偏遠的花蓮縣玉里鎮玉東國中，推展木工教學多年，近三年做出的家具到台北展出，都銷售一空，今年獲教育部經費推動「自造教育示範中心」，成為南區國中、小取經對象。

玉東國中所在的玉里鎮河東地區，周遭都是阿美族部落，「自造者中心」位於玉東國中的木工教室，教網中心主任林國源說，「自造者」的意義就是MAKER、創客，縣內許多學校推自造者課程，包括程式設計Scratch與開源創客Arduino、3D建模、雷射切割、機器人課程、雲端學習等，希望玉東國中的木工家具課程帶入新的元素，因此選定玉東為示範中心，也為一○七年新課綱「科技」做準備，將有高師大王仁俊教授等團隊及縣內的熱血教師加入。

玉東國中校長鍾協衡表示，學區內青壯人口外流，但近年從都市回流部落者也不少，希望藉由木工教育，協助部落青年學習第二專長，農忙時種田、農閒時作家具。他說，玉東學生做出來的家具有口碑，加上原住民藝術特色，未來靠手作家具發展也是很好的方向。