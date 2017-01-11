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〈北部〉雪季硬衝合歡山 小心失溫

2017-01-11

〔記者王峻祺／花蓮報導〕合歡山雪季已開始，不少民眾蓄勢待發上山賞雪，花蓮九日有名廿四歲男子，僅穿單薄衣物騎機車直衝合歡山，半路凍僵險些失溫喪命；花蓮門諾醫院醫師吳瑞騰說，登山、賞雪最怕失溫併發高山症，民眾除做好衣物保暖，若有頭痛、頭暈、噁心及幻覺症狀，應盡速下山就醫。

目前海拔三千公尺以上的合歡山區，白天均溫只有八至九度，與平地氣溫相差逾十五度，入夜後氣溫更低，其中位於新白楊至金馬隧道間，午後又極易出現濃霧，除造成行車視線不明，濕冷空氣也常讓機車及單車騎士凍得直打哆嗦。

門諾醫院雪季醫療支援醫師吳瑞騰表示，海拔高度在二千五百公尺以上，因環境低溫、低壓及低氧，民眾較易出現高山症，建議一天內不要爬升超過五百至一千公尺，且應避免爬升速度過快。

吳瑞騰說，為期二個月的合歡山雪季已開始，花蓮雪季醫療勤務也啟動，醫師群輪班在松雪樓、合歡山莊值勤，假日平均一天有五十人次接受醫護服務，平日也有廿、卅人次。

花蓮忠貞鐵騎單車隊長賴聰煌指出，每到春節連假，台八線就會湧入許多機車及單車騎士，進行高海拔騎乘挑戰，建議騎士結伴三人以上同行，並穿著具備吸濕、排汗、快乾及防風雨的保暖衣物，最好還有補給車備勤，勿輕忽高山騎行的危險性。

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  • 台八線中橫公路近期湧入許多機車及單車騎士，進行高海拔騎乘挑戰，醫師建議民眾應避免爬升速度過快，恐引發高山症狀。（花蓮忠貞鐵騎單車隊提供）

    台八線中橫公路近期湧入許多機車及單車騎士，進行高海拔騎乘挑戰，醫師建議民眾應避免爬升速度過快，恐引發高山症狀。（花蓮忠貞鐵騎單車隊提供）

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