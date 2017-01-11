〈北部〉《小檔案》落羽松葉紅 絕美冬景

2017-01-11

羅東運動公園擁有一處落羽松林，潺潺小溪流旁，現正矗立著換上紅衣冬裝的落羽松，成為全台熱門景點。

占地47公頃的羅東運動公園，北側有一整排落羽松，隨著四季變化轉換不同風貌，可以綠意盎然、也可以紅葉蕭瑟，遊客一年造訪多次才過癮。

每年12月到隔年1月，葉子轉紅，落葉形成「紅」毯，吸引許多攝影愛好者取景。

冬天的落羽松林，可以漫步，也能騎著單車慢遊，讓人彷彿置身北國，美得就像一幅畫。（記者簡惠茹整理）