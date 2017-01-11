〈北部〉一人一信 搶救羅運落羽松

2017-01-11

憂衝擊生態 反對興建風雨球場

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「請不要讓水泥建築取代綠地。」羅東運動公園將打造風雨球場，部份縣民認為興建地點在落羽松區附近，擔心對生態環境造成衝擊，且公園設施早已充足，不需多此一舉，因此發起一人一信搶救陳情行動。縣府教育處說，場館預定地不會影響到落羽松，雨備運動場所不足，增設有其必要。

製作潛水衣聞名全球的薛長興公司，去年捐贈宜蘭縣政府六千萬元，預計在羅東運動公園落羽松林道旁打造樂活館（風雨球場），佔地三千六百平方公尺、高約十三公尺。縣民莊小姐與一群關心公園生態環境、綠地的宜蘭人，發起「與羅東運動公園落羽松綠地一起呼吸」陳情行動，邀請縣民寫信給縣府，告訴縣長保留公園綠地的訴求。

莊小姐說，運動公園內已有網球場、籃球場等場地，使用率也不高，沒有再增加場地必要，只要在現有球場加上美觀屋頂或遮雨棚，就可減少雨天對運動的干擾，省下的經費可在縣內校園整建出八座風雨球場，嘉惠更多學生。

「美景可惜，地點還可再討論。」縣議員吳秋齡表示，風雨球場是很好的建設，但是選定的地點有待商榷，對落羽松美景的確會造成影響，縣府應再多做討論，尋找公園內其他適合的場地。

縣府：預定地本就規劃建場館

縣府教育處體健科說，球場興建完全不會影響公園內的落羽松，絕不會移植或砍樹，樂活館預定地在羅東運動公園規劃初期，就是留作興建場館之用，現有的運動設施早已不敷使用，且下雨天缺乏室內運動空間，場館完成後，將提供籃球、手球、羽球運動場地，原考慮籃球場原地加蓋遮雨棚，考量影響景觀而作罷。