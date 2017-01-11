〈北部〉一人一信 搶救羅運落羽松
2017-01-11
憂衝擊生態 反對興建風雨球場
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕「請不要讓水泥建築取代綠地。」羅東運動公園將打造風雨球場，部份縣民認為興建地點在落羽松區附近，擔心對生態環境造成衝擊，且公園設施早已充足，不需多此一舉，因此發起一人一信搶救陳情行動。縣府教育處說，場館預定地不會影響到落羽松，雨備運動場所不足，增設有其必要。
製作潛水衣聞名全球的薛長興公司，去年捐贈宜蘭縣政府六千萬元，預計在羅東運動公園落羽松林道旁打造樂活館（風雨球場），佔地三千六百平方公尺、高約十三公尺。縣民莊小姐與一群關心公園生態環境、綠地的宜蘭人，發起「與羅東運動公園落羽松綠地一起呼吸」陳情行動，邀請縣民寫信給縣府，告訴縣長保留公園綠地的訴求。
莊小姐說，運動公園內已有網球場、籃球場等場地，使用率也不高，沒有再增加場地必要，只要在現有球場加上美觀屋頂或遮雨棚，就可減少雨天對運動的干擾，省下的經費可在縣內校園整建出八座風雨球場，嘉惠更多學生。
「美景可惜，地點還可再討論。」縣議員吳秋齡表示，風雨球場是很好的建設，但是選定的地點有待商榷，對落羽松美景的確會造成影響，縣府應再多做討論，尋找公園內其他適合的場地。
縣府：預定地本就規劃建場館
縣府教育處體健科說，球場興建完全不會影響公園內的落羽松，絕不會移植或砍樹，樂活館預定地在羅東運動公園規劃初期，就是留作興建場館之用，現有的運動設施早已不敷使用，且下雨天缺乏室內運動空間，場館完成後，將提供籃球、手球、羽球運動場地，原考慮籃球場原地加蓋遮雨棚，考量影響景觀而作罷。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
新竹縣竹北市全長三公里多的外環道路「環北路」，經十幾年努力，昨天在二段、台鐵鐵道橋下的瓶頸點舉辦通車典禮後，宣告貫通！不過，原本平行的沿河街…
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆指交小鮮肉
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 王少偉出外景 蟑螂大隊迎新
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 今回暖高溫可達27度 週五降溫變天！
- 楊丞琳升格當乾媽 透露陳妍希兒子...
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 【洛杉磯傳真】 王丹／我們要人情味還是法治？
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 查北農菜蟲 檢約談總經理韓國瑜／列犯罪嫌疑人 訊後暫時請回
- 婆婆飆媳婦死出去 法官引紅樓夢判無罪
- 球不換了！新球季照樣「煙火滿天」
- 林子崴固定先發 小獅王要發威
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 〈生活大補帖〉獨食 浪漫小時光
- 李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 豐田也低頭 承諾續在美投資
- 迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半
- 一例一休解套 工總籲訂彈性工時
- 《國際現場》瑪氏食品 跨入寵物醫療市場
- 高端結合街頭 Dior混搭親民風
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- HBL》松山推掉廣告 人氣照樣高
- 李玉璽誇吳心緹脾氣好 竟脫鞋讓她聞
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- 自由廣場》叛國與愛台
- 債主闖攝影棚討債 女星轉行籌6百萬謀生
- 成棒經典賽》10局致勝安 范孟傑電倒崇越
- WSBL》王維琳轟26分 送台電4連敗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉一人一信 搶救羅運落羽松
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分