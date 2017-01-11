〈北部〉花蓮漁獲銳減 漁鮮年禮限量預購
2017-01-11
不漲價 供貨到23日止
〔記者王峻祺／花蓮報導〕受到氣候變遷，加上海洋汙染及漁民過度捕撈影響，花蓮近十年總漁獲量減少近四成，連帶影響年節漁貨禮盒，花蓮區漁會今年雖「凍漲」，但為堅持漁鮮品質，「限量」伴手禮採「預購」方式控管禮盒數量。
花蓮區漁會總漁獲量於民國九十四年的近二百五十萬公斤，交易價直逼二億二千萬元，近二年僅剩不到一百六十萬公斤，交易價更只有一億七千多萬元，十年來的漁獲量減少約四成。
今年漁貨量銳減影響年節漁貨禮盒，區漁會推出的多款漁鮮產品，比往年少一款，主打二千九百元至三千八百六十元不等的組合商品，只接受「預購」，接單後再配置新鮮漁貨，盼掌握漁貨品質及有效控管貨源。
花蓮區漁會漁市場主任蔡維勝表示，花蓮漁獲量逐年遞減，不少漁民都喊做白工，就連七星潭、崇德外海的定置漁場漁獲也比往年少，間接影響重啟的漁貨拍賣機制，並因貨源太少不好「買賣」，讓消費者直嘆「沒魚吃」。
李姓漁民說，東部海底地形落差大，多以洄游性魚類為主，黑潮每年春夏二季會帶來大量北遷魚類，去年鬼頭刀與往年同期捕獲數量差不多，但花鰹及飛魚卻明顯銳減。
花蓮區漁會指出，今年漁貨禮盒維持低溫宅配，消費者只要提供電話、地址，就能在指定時間內把漁鮮宅配到府，訂購滿兩千元免運費；過年期間宅配量大且限量，供貨及訂購日期僅到廿三日，詳情可上網輸入「花蓮經典農產宅配網」，點選花蓮區漁會查詢。
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