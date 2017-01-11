〈北部〉告別垃圾路 竹東公園路豎宣導牌
2017-01-11
〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公園路過去長期遭人在路旁邊坡傾倒垃圾，被戲稱為「垃圾路」，經縣議員周江杰和五豐里長邱文郎協調環保局和鎮公所清除了這些陳年垃圾，成功洗刷污名，沿路並豎立多面環保宣導牌，呼籲民眾維護家園整潔。
「在公園路已經裝設了監視器，若再發生，我會要求縣長邱鏡淳比照峨眉用重大刑案來辦。」周江杰認為，這些垃圾好不容易完全清除，如果不嚴格把關的話，很快又再會變成髒亂；邱文郎也請警方加強夜間至凌晨的巡邏，不能讓心存僥倖者有機可乘。
竹東鎮公園路可由圖書館、森林公園等地通往寶二水庫，而且坡度不陡，是民眾散步及騎自行車的黃金路線，但路旁邊坡下方卻不時出現一堆堆垃圾，有些還是堆了十幾年的陳年垃圾，嚴重影響景觀和環境衛生，加上公所的垃圾堆置場就在公園路的半山腰上，這條路因此被戲稱為「垃圾路」。
邱文郎說，環保局和鎮公所在過去容易被傾倒垃圾的路段設置環保宣導牌，上面印有環保局和清潔隊的檢舉專線，請民眾看到有人亂倒垃圾就記下車號檢舉。
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