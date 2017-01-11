〈北部〉竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
2017-01-11
〔記者黃美珠／竹北報導〕新竹縣竹北市全長三公里多的外環道路「環北路」，經十幾年努力，昨天在二段、台鐵鐵道橋下的瓶頸點舉辦通車典禮後，宣告貫通！不過，原本平行的沿河街、環北路二段出現「髮夾彎」，民眾憂心車禍恐將增多。
縣府交通旅遊處長李銷桂說，初步希望限制重車行走沿河街，並把沿河街調整成西向的單行道，未來車輛只能經環北路二段銜接沿河街前往省道台一線，不能從省道進入沿河街。但與公所、當地里長研商，取得共識前，只能先請警方加強交通疏導。
竹北市長何淦銘等人昨天在通車典禮現場質疑設計不妥，工程人員解釋，是配合無法遷移的台鐵鐵道橋的橋墩。
何淦銘表示，環北路對紓解中山高竹北交流道和省道台一線進入竹北市區的車流有很大幫助，希望營建署能跟地方持續合作一起亡羊補牢。
縣府表示，這條外環道寬卅公尺，一到六期全長三點三六公里，是新竹生活圈道路系統建設計畫道路。雖名為「環北路」，但一期是縣治區的區段徵收工程，位於南端，稱為「縣政二路」。
縣政二路從頭前溪北岸的興隆路起一路向北延伸，過了竹北市中正東路、中山路交叉口，從中正國小前才稱為「環北路」，到昨天打通的瓶頸點、台鐵鐵道橋下，是第二、三期工程，大約五、六年前就已經通車。
至於包含這個瓶頸點在內以西的環北路四到六期工程，縣府表示總共花了九點八億元取得用地和施作，其中近九十五％的經費來自中央，所以設計、施工都由營建署執行。
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竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
新竹縣竹北市全長三公里多的外環道路「環北路」，經十幾年努力，昨天在二段、台鐵鐵道橋下的瓶頸點舉辦通車典禮後，宣告貫通！不過，原本平行的沿河街…
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