〈北部〉竹東私房綠隧 遭丟廢棄石棉瓦

2017-01-11

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕新竹縣竹東鎮公園路通往寶二水庫的鄉道竹四十五線上，有段綠樹成蔭的「綠色隧道」，是當地人才知道的私房景點，昨天上午被發現路旁遭人堆置大批廢棄石棉瓦，嚴重影響景觀和衛生，散步民眾痛罵「沒良心！」

竹東鎮公所表示，基於用路人的安全和環境整潔，會儘速派員清除這些廢棄石棉瓦，也會針對廢棄物內容進一步調查，待找出行為人的身分後將請對方到案說明，確認傾倒行為屬實，將依廢棄物清理法開罰。

不定期遭濫倒 民盼重罰

「這麼漂亮的地方卻倒了一大堆的破磚破瓦，實在太沒良心了。」幾乎天天走竹四十五線到寶二水庫散步的邱姓鎮民，昨天上午發現路面散落廢棄石棉瓦，路旁還有兩大袋，對環境遭到破壞深感痛心，希望儘速將傾倒者繩之以法。

有民眾說，位於竹東鎮和寶山鄉交界處的竹四十五線路段，因為平常較少人車通行，每隔一段時間就會有不肖廠商傾倒成堆的廢棄物，甚至倒在路旁邊坡下方，不但難以清除還可能污染水源，希望政府祭出重罰，嚇阻偷倒惡行。