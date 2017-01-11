〈北部〉客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
2017-01-11
〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣政府於去年計畫將位於後龍鎮的觀光景點苗栗客家圓樓ＯＴ委外營運，不料沒有廠商有意願，招標三次都流標，目前維護、人力因去年底合約到期，陷入無人管理。縣府文化觀光局表示，維護有展延，委外營運去年底也已改「標租」方式進行。
苗栗客家圓樓於前年七月實施收費入館措施後，參觀人數直直落，場館入不敷出，縣府去年嘗試ＯＴ委外營運，但乏人問津，如今場館冷清，不見昔日熱鬧人潮。
新的一年開始，圓樓又遭爆料，場館的維護管理、清潔、收費人力及導覽解說等合約，於去年底已到期，卻直到一月五日才對外招標相關服務案，使得館內目前呈現沒人維護狀況，縣府也遭抨擊「現在連最基本管理竟都不顧」，令人大失所望。
重擬招標內容 近期上網公告
文觀局客家事務科長何文琪說，縣府新年度預算較晚通過，因此才會延遲至今，但早已跟原有廠商展延合約一個月，麻煩廠商繼續管理、維護，縣府再利用這段時間對外招標。
何文琪強調，客家圓樓維護、人力對外的「管理標」始終沒問題，只有委外營運ＯＴ案部分去年流標三次，檢討後改以「標租」方式，採縣府當房東概念，重新向廠商招攬。
何文琪說，縣府對於客家圓樓發展，有多項規劃，但礙於目前招標、標租皆不順，因此也無法明確進行它項計畫。她強調，現在最重要的還是要有廠商願意進駐，圓樓後續營運才會沒問題，正在重新擬定招標內容，近期就會上網公告。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍
新竹縣竹北市全長三公里多的外環道路「環北路」，經十幾年努力，昨天在二段、台鐵鐵道橋下的瓶頸點舉辦通車典禮後，宣告貫通！不過，原本平行的沿河街…
網友回應
熱門新聞
- 又爆！海倫清桃控夫家暴 「已申請保護令」
- 海倫清桃淚訴「像條狗」 卻爆指交小鮮肉
- 梅姨川普隔空互嗆 好萊塢眾星聲援參戰
- 王少偉出外景 蟑螂大隊迎新
- 武田藥品 54億美元買下癌症藥廠Ariad
- 今回暖高溫可達27度 週五降溫變天！
- 楊丞琳升格當乾媽 透露陳妍希兒子...
- 台灣攝影師蔡宇 強勢回歸生死鬥
- 【洛杉磯傳真】 王丹／我們要人情味還是法治？
- 馬英九涉洩密 前法官立委：定罪機率非常高
- 小英見許勝雄︰為何說我爛蘋果？
- 查北農菜蟲 檢約談總經理韓國瑜／列犯罪嫌疑人 訊後暫時請回
- 婆婆飆媳婦死出去 法官引紅樓夢判無罪
- 球不換了！新球季照樣「煙火滿天」
- 林子崴固定先發 小獅王要發威
- 楊丞琳要自立門戶 急撇合作李榮浩
- 〈生活大補帖〉獨食 浪漫小時光
- 李妍憬、運將互毆辱 雙雙被訴
- 〈全球觀測站〉跨性別教育 從小就開始
- 張震逐柏林影帝 台灣料理飄香
- 吳東昇︰新纖今年要兩位數成長
- 莫迪：印度已躍升為全球第6大製造國
- 解放軍海上擴張 美提新海洋控制大戰略
- 帶頭追打黃之鋒 四海幫堂主收押
- 春訓不休兵 新獅風不求「吃到飽 」
- 豐田也低頭 承諾續在美投資
- 迎川普經濟新時代 世銀憂喜參半
- 一例一休解套 工總籲訂彈性工時
- 《國際現場》瑪氏食品 跨入寵物醫療市場
- 高端結合街頭 Dior混搭親民風
- 林曉培轉型製作人 冷戰歌手
- HBL》松山推掉廣告 人氣照樣高
- 李玉璽誇吳心緹脾氣好 竟脫鞋讓她聞
- 《中英對照讀新聞》Olympian Krishna Poonia Heroically Saves Two Teenage Girls From Harassment－（印度）奧運好手普妮亞英雄般的拯救2名遭騷擾的少女
- 薛哲手指骨折 辭退經典賽
- 許孟哲10年磨一劍 變冰上曲棍球國手
- 自由廣場》叛國與愛台
- 債主闖攝影棚討債 女星轉行籌6百萬謀生
- 成棒經典賽》10局致勝安 范孟傑電倒崇越
- WSBL》王維琳轟26分 送台電4連敗
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分