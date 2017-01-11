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〈北部〉客家圓樓流標3次 苗縣府改標租求生

2017-01-11

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣政府於去年計畫將位於後龍鎮的觀光景點苗栗客家圓樓ＯＴ委外營運，不料沒有廠商有意願，招標三次都流標，目前維護、人力因去年底合約到期，陷入無人管理。縣府文化觀光局表示，維護有展延，委外營運去年底也已改「標租」方式進行。

苗栗客家圓樓於前年七月實施收費入館措施後，參觀人數直直落，場館入不敷出，縣府去年嘗試ＯＴ委外營運，但乏人問津，如今場館冷清，不見昔日熱鬧人潮。

新的一年開始，圓樓又遭爆料，場館的維護管理、清潔、收費人力及導覽解說等合約，於去年底已到期，卻直到一月五日才對外招標相關服務案，使得館內目前呈現沒人維護狀況，縣府也遭抨擊「現在連最基本管理竟都不顧」，令人大失所望。

重擬招標內容 近期上網公告

文觀局客家事務科長何文琪說，縣府新年度預算較晚通過，因此才會延遲至今，但早已跟原有廠商展延合約一個月，麻煩廠商繼續管理、維護，縣府再利用這段時間對外招標。

何文琪強調，客家圓樓維護、人力對外的「管理標」始終沒問題，只有委外營運ＯＴ案部分去年流標三次，檢討後改以「標租」方式，採縣府當房東概念，重新向廠商招攬。

何文琪說，縣府對於客家圓樓發展，有多項規劃，但礙於目前招標、標租皆不順，因此也無法明確進行它項計畫。她強調，現在最重要的還是要有廠商願意進駐，圓樓後續營運才會沒問題，正在重新擬定招標內容，近期就會上網公告。

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  • 苗縣府文觀局強調，後龍鎮客家圓樓目前還是有廠商維護、管理。（記者許展溢攝）

    苗縣府文觀局強調，後龍鎮客家圓樓目前還是有廠商維護、管理。（記者許展溢攝）

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