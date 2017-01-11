〈北部〉大湖自救會盼原屋保留 協調未果

2017-01-11

〔記者邱奕統／桃園報導〕由地主自辦、占地七公頃的龜山區大湖自辦市地重劃案，部分住戶不滿居住多年的房屋面臨拆除，組成「反大湖自辦重劃自救會」，提出原屋保留等訴求；市府地政局昨天邀請國有財產署、重劃會與自救會召開協調會，會中對於原屋保留仍無結論，預計在農曆春節後再召開第二次協調會。

自救會成員昨天在協調會開始前先提陳情，地政局表示，雖然原屋保留尚無結論，但重劃會已承諾，將重新評估有沒有可能在不拆遷、不妨礙重劃和公共設施規劃的其他可行性方案，也同意到反對的住戶家中實地丈量現有計畫的拆遷面積和位置，等丈量結束後擇期召開第二次協商。