〈北部〉業者拒繳稅 逾600瓶酒17日拍賣

2017-01-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政執行署桃園分署針對餐飲、酒品業者執行清繳欠稅、罰款，有四家小吃店、酒商有能力繳款卻拒繳，名下所販售的酒品、飲料因此被查扣，超過六百瓶酒將於十七日執行拍賣，其中包括六瓶蔡英文總統就職紀念酒，另外，當天也拍賣三匹馬及一匹草泥馬。

桃園分署表示，執行人員在執行清繳的過程中，發現這四家欠稅、積欠罰款的小吃店、酒商，營業狀況良好，卻對欠稅、罰款置之不理，即使名下酒品被查扣仍無意清償，為了落實公權力，所以強制執行拍賣來抵償欠稅、罰款。

桃園分署指出，這次查扣的酒品總計超過六百瓶，包括各品牌的威士忌七十瓶、高粱酒二十瓶、紅酒一百四十瓶、香檳氣泡酒六十瓶、啤酒三百罐及白蘭地、梅酒、保力達等，另有小吃店被查扣咖啡、可樂、礦泉水等瓶裝飲料。

也拍賣4匹馬與草泥馬

另有一家馬術中心因為大環境不景氣及飼養馬匹的開銷龐大，積欠多年的房屋稅與員工的勞保費、健保費，名下五十多件動產被扣押，包括兩匹寵物馬、一匹大型棕色馬及一匹草泥馬，也將在十七日一併執行拍賣。此外，還有水晶、石器、漆器與木雕等藝術品要拍賣。

桃園分署表示，酒品、馬匹、藝術品預計自十七日上午九點起在桃園區富國路一○○號「富國法拍市」拍賣，拍賣價格會低於市價，有興趣的民眾可攜帶身分證到場參加。

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