| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
高粱創意酒款 歡慶十五週年 高粱創意酒款 歡慶十五週年
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉業者拒繳稅 逾600瓶酒17日拍賣

2017-01-11

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕行政執行署桃園分署針對餐飲、酒品業者執行清繳欠稅、罰款，有四家小吃店、酒商有能力繳款卻拒繳，名下所販售的酒品、飲料因此被查扣，超過六百瓶酒將於十七日執行拍賣，其中包括六瓶蔡英文總統就職紀念酒，另外，當天也拍賣三匹馬及一匹草泥馬。

桃園分署表示，執行人員在執行清繳的過程中，發現這四家欠稅、積欠罰款的小吃店、酒商，營業狀況良好，卻對欠稅、罰款置之不理，即使名下酒品被查扣仍無意清償，為了落實公權力，所以強制執行拍賣來抵償欠稅、罰款。

桃園分署指出，這次查扣的酒品總計超過六百瓶，包括各品牌的威士忌七十瓶、高粱酒二十瓶、紅酒一百四十瓶、香檳氣泡酒六十瓶、啤酒三百罐及白蘭地、梅酒、保力達等，另有小吃店被查扣咖啡、可樂、礦泉水等瓶裝飲料。

也拍賣4匹馬與草泥馬

另有一家馬術中心因為大環境不景氣及飼養馬匹的開銷龐大，積欠多年的房屋稅與員工的勞保費、健保費，名下五十多件動產被扣押，包括兩匹寵物馬、一匹大型棕色馬及一匹草泥馬，也將在十七日一併執行拍賣。此外，還有水晶、石器、漆器與木雕等藝術品要拍賣。

桃園分署表示，酒品、馬匹、藝術品預計自十七日上午九點起在桃園區富國路一○○號「富國法拍市」拍賣，拍賣價格會低於市價，有興趣的民眾可攜帶身分證到場參加。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

廣告
  • 超過六百瓶酒將於「富國法拍市」拍賣。（行政執行署桃園分署提供）

    超過六百瓶酒將於「富國法拍市」拍賣。（行政執行署桃園分署提供）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
竹北外環道通了 民憂髮夾彎釀禍

新竹縣竹北市全長三公里多的外環道路「環北路」，經十幾年努力，昨天在二段、台鐵鐵道橋下的瓶頸點舉辦通車典禮後，宣告貫通！不過，原本平行的沿河街…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤檸檬蛤蜊
摩洛哥香檸肉丸
炒豆芽的鮮嫩訣竅
巧克力不能放冰箱？
轉寄

標題：〈北部〉業者拒繳稅 逾600瓶酒17日拍賣


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年1月11日‧星期三‧丙申年臘月十四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.