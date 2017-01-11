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〈北部〉動物收容所犬舍 花1.2億擴建

2017-01-11

〔記者李容萍／新屋報導〕位於新屋區永興里的桃園市動物保護教育園區（新屋動物收容所），目前收容約三百隻狗、八十隻貓，由於Ｃ區犬舍在下大雨時會漏水，動保處斥資一億二千萬元改建Ｂ、Ｃ區犬舍，預計明年五月完工，收容數也增加到一千隻，希望環境更好，讓「毛孩子」有溫暖的家。

動保處統計，收容所內的犬、貓，約五成是被飼主棄養，動保處長陳英豪表示，持續宣導勿棄養的觀念，推動認養代替購買。除了到收容所認養，也和寵物店合作並設立轉運站，方便民眾就近認養流浪犬貓，並推出「汪喵桃寶網」App，提供民眾查詢待認養的犬貓資訊。

陳英豪指出，「零撲殺」新制將在今年二月上路，流浪犬貓被捕捉送到收容所後，除了生病、重傷，將不再執行安樂死，並配合去年初成立的「動物管制隊」，落實精準捕捉。

動保園區犬舍在擴建期間，領養服務仍持續進行，每週三是休園日。

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  • 新屋動物收容所將斥資1億2千萬元改建犬舍，收容數可增加到1千隻。（記者李容萍攝）

    新屋動物收容所將斥資1億2千萬元改建犬舍，收容數可增加到1千隻。（記者李容萍攝）

  • 新屋動物收容所目前收容300隻狗、80隻貓。（記者李容萍攝）

    新屋動物收容所目前收容300隻狗、80隻貓。（記者李容萍攝）

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