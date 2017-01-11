〈北部〉《花蓮市日出觀光香榭大道》1.4公里徒步區 石材鋪面砸3.1億
2017-01-11
〔記者王錦義／花蓮報導〕總工程費達六．三七億元的花蓮市自由街「日出觀光香榭大道整體景觀工程」，花蓮縣長傅崐萁計畫花三億多元鋪設一．四公里的人行徒步區，縣府將在十六日及廿日舉行說明會，規劃團隊昨拜訪花蓮市長，魏嘉賢關心未來開工後的防洪排水、交通動線及完工後的露天座管理等問題。
香榭大道整體景觀工程委託設計技術服務由城拓工程顧問公司負責，十六日晚上七點在明義國小、廿日下午兩點在文創園區舉辦說明會。
簡報指出，該計畫範圍西起林森路，東至南濱路三角公園，全長一．四公里，希望以自由街區延伸的生活圈，重塑花蓮舊街區，並建構花蓮觀光休閒亮點，打造猶如法國巴黎香榭大道、美國波士頓自由大道、日本大通公園等街景，且全區都為徒步區。
日出大道全段規劃分為六區，從明義國小校門口起設置「東昇門」，用白色的雙重門框朝著東方，強化視覺與聚焦中央軸線，接著是文創大街、水舞廣場、香榭新天地、日出廣場及幻彩洄瀾區域配置。
簡報說，日出大道平均寬度二十七．九公尺，其中二十七公尺做人行徒步區，兩邊設有棕櫚樹綠帶和露天座位空間，剩餘空間做為服務動線，提供店家進貨、補貨、緊急救護車通道等限時通行。
審議期間最受爭議的就是要耗鉅資鋪設的花崗岩地面，希望展現乾淨、大器氛圍，石材鋪面工程所需經費高達三億一千多萬元。
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