〈北部〉《小檔案》觀光亮點 年吸120萬人

2017-01-11

雪隧通車後，傳藝中心宜蘭園區年平均遊客數約一百廿萬人次，除了保存及傳承傳統藝術，園區仿古街道、表演節目、古早零嘴都各具特色，成為宜蘭縣旅遊亮點。

傳藝中心宜蘭園區在民國九十一年啟用，兩年後委外經營，統一企業集團旗下的統一蘭陽藝文公司營運十二年，全聯去年取得十五年經營權，若績效良好，得再續約十年，企業高層曾發下豪語，以每年二百萬入園人數為努力目標。

根據統計，九十六年起，傳藝宜蘭園區遊客穩定成長，一百廿萬名年平均入園人數中，外縣市遊客超過八成，暑假及春節前後的三個多月占三成，換言之，若實施旺季收費，至少卅五萬人次受到影響。

宜蘭園區並非全由全聯經營，圖書館、曲藝館、文物典藏庫、行政大樓部分樓層，仍由傳藝中心管理，傳藝中心設在台北市另一個轄下場館台灣戲曲中心，預定今年中營運，先前傳出中心可能「北遷」，主任吳榮順駁斥這項傳聞，他說，三分之二人力留在宜蘭，宜蘭園區繼續扮演火車頭角色。（記者江志雄整理）