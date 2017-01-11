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〈北部〉傳藝21日重開園 旺季差別收費挨批

2017-01-11

全票由150元調為250元

〔記者江志雄／宜蘭報導〕國立傳統藝術中心宜蘭園區由全聯善美的文化藝術基金會接手經營，廿一日將重新開園，制定寒、暑假兩個旺季時段差別收費，全票從非旺季的一百五十元調為兩百五十元，被質疑把投資成本轉嫁給遊客；傳藝中心說，票價持續協商中，寒假仍以非旺季收費。

傳藝中心是文化部附屬機構，宜蘭園區民國九十三年起委外經營，統一蘭陽藝文公司經營十二年期間，全票一百五十元、宜蘭縣民優惠價一百元；全聯善美的文化藝術基金會接手後，去年九月封園整修，攸關遊客權益的票價，出現旺季及非旺季不同收費。

新出爐的票價方案，非旺季營業時間上午九點到晚間六點，一般遊客一百五十元、宜蘭縣民及學生優惠票一百二十元；旺季是指國曆七、八月暑假期間及寒假春節前後，共九十二天，開放時間上午九點到晚間八點，一般遊客兩百五十元、優惠票兩百元。

新的票價除一般遊客，縣民更是嚴重衝擊；非旺季漲到一百廿元，較原本漲兩成，旺季漲到兩百元，更是漲了一倍；羅東鎮民代表何建東表示，站在宜蘭縣民立場，希望縣民優惠票不分旺季、非旺季，回到一百元原價。

宜蘭縣議員黃適超認為，票價問題應回歸市場機制，若能適度調降，有利於企業形象，不應趁著旺季哄抬；縣府消保官周錫福說，若是因一例一休新制上路，增加人力或投資成本考量，透過旺季加收費用會招致非議，主管機關傳藝中心必須做好把關。

全聯：暑假才正式實施

全聯善美的文化藝術基金會執行長室主任林怡君回應，旺季、非旺季票價是參酌國內各大遊樂區經驗擬定，列入投資企劃書內容，並經傳藝中心核定，預計今年暑假才會實施旺季收費。傳藝中心主任吳榮順則說，票價還在磋商，盼在學校戶外教學、傳藝護照能提供更多優惠。

傳藝宜蘭園區廿一日開園後，推出首檔期活動傳藝燈籠節，園區已營造「魚耀歲到」地景，將持續到二月十二日，另外，大年初一、初二，宜蘭縣民可憑證免費入園。

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  • 傳藝宜蘭園區夜景。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

    傳藝宜蘭園區夜景。（全聯善美的文化藝術基金會提供）

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