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〈北部〉出入道變沉沙池 頭份下興里民抗議

2017-01-11

〔記者許展溢／苗栗報導〕苗栗縣頭份市下興里山下路段五十戶居民昨天連署控訴，苗縣府放任建商胡亂作為，同意在他們每天唯一進出道路路頭興建沉砂池，現在連腳踏車都無法進入，只能危險步行，讓住在裡面的鄉親及農民被迫暫時撤離，揚言若縣府不馬上解決，將集結到縣府抗議。縣府水利處長楊明鐃說，這是屬於私權，公部門無法介入。

頭份下興里長劉任興說，廿二名地主於一○三年八月，將土地賣給建商，建商陸續開發，先是違反水土保持被罰，現在又恣意在居民進出路口，開挖建起沉砂池，宣稱是為了要取得縣府的改善認可。

劉任興表示，道路總長約五百多公尺，裡面有六戶人家及果菜園，但因沉砂池施作，沒有替代道路，全部停擺，痛斥縣府根本沒顧慮居民生活。

他強調，當時合約載明「出入口保持現狀並維持通行」，如今卻未依約進行，要求苗縣府出面解決，否則將發動抗爭；現場包商表示，建商目前在國外無法聯繫，他們只是履行建商合約，規定期限內必須完工。

水利處：私人土地 無權介入

楊明鐃說，該處沒經認定，也不是計畫道路，不是居民說的既成道路，這是私人土地，建商有權決定要如何使用， 強調該案涉及「私權」，雙方要溝通、解決，公部門沒有權力強制介入協助。

水利處水土保持科長許家誠說，建商先違反水土保持法被開罰八萬元，現在要求改善中，曾請建商與居民協調。

縣議員陳光軒質疑，施作前、後，縣府都有到場會勘，仍放縱建商行為，怒批不公不義，不管是否為私人土地，已嚴重影響居民生活，理應主動協調、幫忙。

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  • 下興里里長劉任興說，原本寬敞的唯一通行道路，如今只能危險步行進出。 （記者許展溢攝）

    下興里里長劉任興說，原本寬敞的唯一通行道路，如今只能危險步行進出。 （記者許展溢攝）

  • 頭份下興里沉砂池接近完工階段。（記者許展溢攝）

    頭份下興里沉砂池接近完工階段。（記者許展溢攝）

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