〈北部〉許明財造勢 林耕仁批毫無誠信
〔記者洪美秀／竹市報導〕前新竹市長許明財在國民黨下屆市長預選民調前夕，大動作召開記者會造勢，也參與預選民調的國民黨市議員林耕仁怒批許明財，指許曾允諾下屆市長選舉禮讓他參選卻毫無誠信。
許明財表示，宣布參與市長預選民調，是希望選民支持並回應支持者。他絕對尊重黨部的機制，也會照黨部的培育專案走完市長預選民調。
林耕仁說，許明財爭取本屆市長連任時，請地方大老勸退他參與黨內初選，並說下屆就會禮讓，後來他以黨內團結和諧為重退出黨內初選，結果許明財沒連任成功，現在又要參與市長預選民調，毫無誠信可言。
林耕仁說，許明財如果要參選市長，就直接脫黨參選，不要參與黨部的市長預選民調，如今預選民調才剛要開始，就大動作找一堆人背書、站台，根本不尊重黨的機制，也讓黨內同志為難。
國民黨市議員李國璋說，國民黨還沒選就開始分裂，他希望大家在接到民調詢問時都不要回答，讓這份民調歸零；國民黨市議員蕭志潔則認為，國民黨沒有新意、推不出新面孔才是最大致命傷。
李國璋說，這場荒唐鬧劇會讓國民黨的市長選情提前吹熄燈號，若預選民調勝出者，以準市長候選人態勢備戰，但新任黨主席在審度大環境或需改變戰略前提下辦理初選，那預選民調勝出者情何以堪？民調落後者也可認為預選民調僅供參考未具初選正當性而挑戰預選民調勝出者，屆時黨部該如何調處預選民調勝出者的反彈、甚至是脫黨參選？
鄭正鈐：希望遵守黨的機制
參與預選民調的國民黨市議員鄭正鈐說，能理解許明財這樣的舉動是為爭取選民支持，他也透過臉書及簡訊等方式請選民支持，希望參與預選民調者都應遵守黨的機制。
呂學樟：自己努力有目共睹
另一參與預選民調的國民黨前立委呂學樟說，立委任內爭取經費的努力有目共睹。他也透過簡訊、電話及網路社群網站等各種管道表達參與市長預選民調的積極度。
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