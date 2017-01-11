〈北部〉國民黨市長預選民調 許明財爭取支持

2017-01-11

〔記者洪美秀／竹市報導〕國民黨十二到十四日三天將舉辦下屆新竹市長預選民調，參與預選民調的前市長許明財，昨天以「與您同行，義無反顧」為主軸召開記者會，爭取市民支持，前市長童勝男與多名市議員、里長及前市府團隊官員出席力挺。

許明財表示，國民黨目前陷入困境，感謝大家再給他機會，他強調會遵守黨的機制，也會走完黨內的培育專案，並說這不是正式的黨內初選，而是希望爭取選民的認同。

捲土重來 前市長童勝男力挺

昨天包括前新竹市長童勝男及前立委張蔡美、現任市議員張祖琰、吳青山、蕭志潔及許文棟和多名里長出席。童勝男肯定許明財的憨直及做事態度；張蔡美感謝許明財還記得她；前新黨市議員謝治說，兩年前的選前之夜，大家都哭了，希望許明財在哪裏跌倒，就在哪裏站起來。

許明財在本屆市長選舉時，獲國民黨提名爭取連任，原本擁有執政優勢，卻以一○一四票之差敗給民進黨的林智堅，這兩年來，許明財仍舊勤跑婚喪喜慶場合，對再度參選市長從未放棄，想捲土重來的企圖心未曾減少。

許明財述說任內多項政績，如獲得友善高齡健康城市和全球七大智慧城市等，並強調他任內多項建設都已推動，盼有機會再跟市民一起打拚讓新竹市更健康、幸福、平安。

國民黨新竹市黨部佈局下屆市長選舉，推出「培育專案」，推薦選出前市長許明財、前立委呂學樟及現任市議員林耕仁、鄭正鈐，由四人各出卅萬元，進行市長預選民調，第一次在十二到十四日舉行，接下來是四月及八月。

市黨部：預選民調是進退依據

市黨部說明，培育專案是要培育黨內優秀人才，以團結為出發點，且經過四人同意，採公開預選民調方式，讓參加的四人，透過民調知道選民跟黨的距離，並在培育過程，了解各自的優勢，做為未來進退依據。